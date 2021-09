Lo que impacta no siempre es lo que importa. Pero en la sociedad del reality show, a veces, muchas veces, es sencillo confundir lo que impacta de lo relevante. Al final, ese cribaje el trabajo del periodista y esa es la lección que están dejando en estos días los periodistas de proximidad que ya estaban allí cuando la erupción de La Palma comenzó. No necesitaban grandes alardes para narrar con claridad y hasta sencillez lo que estaba aconteciendo.

Luego llegaron los comunicadores estrellas desde Madrid: había que estar en el epicentro de la noticia. Acariciar la ceniza y casi incluso tocar la lava. En ocasiones, con la mentalidad de potenciar el espectáculo. Pero no funciona, porque la fuerza de la noticia radica en la propia naturaleza por sí misma, el espectáculo es la imagen y el sonido del volcán. Ahí la televisión autonómica canaria ha realizado un excelente trabajo, cediendo la imagen a los medios y compartiéndola en su página web con el audio original. No necesita nada más. No ha envuelto el suceso de show con sus músicas y lágrimas.

De hecho, la cadena pública canaria ha decidido no mostrar cómo la lava destruye las casas de sus vecinos, intentando escapar del morbo visual que no aporta información -aunque a todos nos llame la atención- para intentar centrarse en contestar las preguntas periodísticas. En este sentido, también la autonómica ha ejercido un hábil uso de la realidad aumentada para explicar contextos de la erupción e intentar dilucidar sus consecuencias. Sin caer en la urgencia, sin vender alarmismo y con claridad.

"Lo que impacta no siempre es lo relevante"

¿Qué es la realidad aumentada? Se trata de una técnica que permite introducir animaciones de todo tipo en una emisión en directo. Así hemos visto construirse una 'Casa Blanca' en el plató de Antena 3 Noticias o incluso irrumpir un tren de alta velocidad dentro del estudio de Al Rojo Vivo.

Un gran salto audiovisual, ya que consigue recreaciones realistas con las que puede interactuar el presentador o periodista. Se supone que para explicar mejor una noticia. Pero muchas veces solo se utiliza como golpe de efecto y se convierte en una simple alharaca óptica. Lo obvio con el volcán de La Palma hubiera sido llenar un plató de lava de mentira para impresionar a la audiencia. Pero eso sólo sería un truco de magia, no aporta nada informativamente. La realidad supera la animación. En cambio, la televisión canaria ha combinado con habilidad las posibilidades la realidad aumentada para que la información de verdad sea más comprensible, sea más visible y sea más práctica para el público. Y lo han hecho en tiempo récord, recordando que el futuro del periodismo no pasa tanto por el efímero reality show como por la incesante proximidad. Conocer bien el terreno, estar implicado con el lugar, más que ir a un sitio con un plató móvil para cuando los focos se apaguen marcharte.