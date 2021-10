El día que 'Música sí' frustró el videoclip de Britney Spears

La reposición reina en las actuales matinés del fin de semana televisivo. Hace años que ya no se producen grandes programas de estreno para esa franja. La rentabilidad manda. Pero hubo un tiempo en el que los más jóvenes se levantaban en la mañana de los sábados con la ilusión de encontrarse con programas musicales hechos en expreso para ellos.

Todos los artistas y grupos del momento necesitaban pasar por espacios como Música Sí para promocionar sus nuevos trabajos. Incluso los internacionales: de Cher a las Spice Girls. Y, en casa, había que tener listo el dedo en el botón de 'rec' del vídeo VHS o no llegabas a tiempo de inmortalizar a tu ídolo cantando su canción en riguroso playback. Era la única forma de luego disfrutar el tema cuantas veces quisieras.

No había redes sociales y, como consecuencia, no quedaba otra que encomendarse a la paciencia. Esperar a ver en qué momento aparecía el artista deseado. Y TVE aprovechaba esta circunstancia, claro. Porque los cebos no los ha inventado Sálvame.

Así pasó con el videoclip de Britney Spears 'Born to make you happy'. El programa vendió su estreno con ansias para dejar pegado al público hasta el último segundo del espectáculo. Tan al final se colocó la emisión, que en pleno clip empezó a salir el rodillo de créditos con los nombres del equipo de 'Música sí' y tapó el visionado. Lo que generó una frustración lógica en la audiencia. Toda la mañana esperando para esto... Una anécdota que definía la paulatina desaparición de los shows musicales.

"El playback olvidable acabó con el show musical"

Porque la factura de estos formatos fue descuidando a su espectador. Y llegó Youtube. Y, entonces, dejaron de tener sentido. El público ya no necesitaba grabar en VHS a sus artistas, pues cuenta con todas sus apariciones con sólo un clic en la red. De hecho, las puede ver cómo y cuándo quiera.

Aunque los formatos de divulgación de música siguen siendo vitales para visibilizar, destacar y explicar el trabajo de los autores en tiempos de saturación de impactos. Pero los programas musicales se apagaron porque sólo eran una triste sucesión de previsibles playbacks. Hay que volver al origen de crear un acontecimiento de cada actuación musical, mimando la escenografía y el guion. En definitiva, crear una historia de cada canción. Como hacían los clásicos de la tele, obsesionados con sorprender al espectador con cada número en espectáculos de TVE como Galas del Sábado o Escala en Hi-Fi, que son ya arqueología televisiva. Aunque mantienen la modernidad de la imaginación. Era otra época en la que la tele era más teatral, Mucho antes de Música Sí, donde empezó la transición hacia maneras de elaboración más frenéticas, más de usar y tirar. El playback olvidable acabó con el show musical.