'Dry brushing', el détox de Gwyneth Paltrow se vuelve tan viral como sus velas con olor a vagina

He empezado el año haciendo caso a la gurú de la belleza Gwyneth Paltrow y me he desintoxicado a palo seco. Si ella lo hace y tiene esa piel de adolescente a los 49 años, yo quiero también. Lo hemos debido pensar todas las casi 300.000 visualizaciones del vídeo.

También lo pensaron quienes compraron sus velas con olor a vagina o las inspiradas en sus orgasmos. Fueron una locura que se agotó en horas. Entre sus compradores se incluían el mismísimo Elton Jon. Ella vuelve todo viral desde su portal The Goop. Donde además de velas o consoladores nos pone al día en belleza y moda desde un punto de vista natural que me atrae. No soy su única creyente. Este portal de información y venta está valorado en 225 millones de euros, según The New York Times.

Quizá la clave esté en la polémica. A pesar de muchos detractores que le reclaman base científica en las terapias alternativas que promueve Gwineth es palabra de beautyadicta.

Ahora, la reina del bienestar empieza el año enseñándonos a drenar el sistema linfático a palo seco con este vídeo casero que en pocas horas ha dado la vuelta al mudo y que nos regala para tener su piel.

Lo que hace es sencillo. Cepilla su piel en seco con un cepillo de madera. Pero, no por ser sencillo es poco efectivo. Lo que hace se llama “dry brushing”, y sus beneficios son muchos: estimula el sistema linfático, el cual ayuda a expulsar las toxinas del cuerpo, reduce la hinchazón y la retención de líquidos, combate la celulitis y además exfolia suavemente la piel y energiza el cuerpo.

Para todos los géneros y bolsillos. Solo requiere diez minutos y un cepillo. “El cepillo debe ser de cerdas naturales suaves, muy suaves” enfatiza Natalia de la Vega, directora del famoso salón de belleza Tacha al que acuden las celebrities de nuestro país. El cepillado es siempre ascendente, en movimientos circulares y hacia el corazón. “Desde los pies hasta las rodillas los movimientos son suaves, por un lateral y por el otro. Unas cuantas pasadas suaves cortas detrás de las rodillas donde hay más densidad de linfa, y sube por los muslos hasta las caderas y sobre las nalgas. En los brazos es igual. Empieza por las manos hasta los codos, sube por la parte superior de los brazos y llega a los hombros. El pecho también se masajea" añade

Natalia que recuerda que, además de en seco, debe hacerse sin ningún producto en el cuerpo.

Gwyneth Paltrow ya en el 2016 practicaba a diario en seco, “antes de darme un baño e irme a la cama”. Pero no hace falta tener bañera, ni que sea de noche. Hace falta que sea en seco. E igual vale por la mañana antes de la ducha que por la noche antes de ir a dormir. Tampoco lo ha inventado ella. Otras famosas como Miranda Kerr y Selena Gómez practican esta técnica milenaria de estimulación sanguínea y desintoxicación para mejorar la celulitis.

Después hay que calmar la piel e hidratarla. “Es el momento perfecto para aplicar tratamientos, pues la piel está completamente receptiva con los poros abiertos” me cuenta Ana Yuste directora técnica de Aromatherapy Associates donde promueven desde hace años este “dry brushing” y venden el cepillo y los aceites calmantes post tratamiento. También Natalia vende el cepillo de la firma STURM porque es importante que sea muy muy suave. Y por supuesto, lo vende Gyneth en su portal y le sirve de reclamo para vender muchos más productos détox sabiendo que es justo ahora en enero el mejor momento para eliminar los excesos navideños.

“Me encanta la sensación de dar al cuerpo un descanso del alcohol, los lácteos, el gluten y todo lo frito” escribe la actriz acompañando al vídeo. “Empecé a jugar con las desintoxicaciones en los años 90. Creo que los probé todos durante mi búsqueda anual para renunciar a todas las cosas divertidas”. Pero, entre nosotros, para mi que no ha renunciado a las cosas divertidas. Su universo The Goop promueve desde rejuvenecimiento a curas energéticas o guías para un orgasmo, que es siempre un final feliz. Sobre todo, si vendes su olor en velas y te forras, como ha hecho ella.