El desafío de los 'baby boomers' 

La buena noticia es que vamos a vivir más. Desde hace 150 años se ha visto una extensión de la esperanza de vida casi lineal, de dos años y medio por década.

Según datos del INE, la esperanza de vida a los 65 años en España en 2018 era de 21,27 años, (19,24 para los hombres y 23,09 para las mujeres). Es decir, que las personas que se jubilan hoy pueden aspirar a vivir de media hasta los 84 en el caso de los hombres y 88 en el de las mujeres.

Es por lo tanto una excelente noticia; pero también plantea desafíos de calado para el sistema público de pensiones. A partir del año 2020 comenzarán a jubilarse los primeros ‘baby boomers’, aquellos españoles nacidos entre 1957 y 1977.

La jubilación de las generaciones del ‘baby boom’, unido al aumento de la esperanza de vida, seguirá presionando al alza el gasto en pensiones durante la próxima década.

Según datos del Banco de España, la población mayor de 65 años, como porcentaje de la población en edad de trabajar (16-64 años) aumentará desde el 30% actual hasta una horquilla aproximada de entre el 50% y el 70% en 2050. Es decir, que vamos a pasar de una ratio de 3 cotizantes por pensionista a otra de dos cotizantes por pensionista o menor.

La última encuesta realizada este año por el Instituto BBVA de Pensiones se dirigió en exclusiva a los ‘baby boomers’ españoles, aquellos que hoy tienen entre 42 y 62 años.

Entre otras conclusiones, la encuesta refleja que la mayoría los ‘baby boomers’, especialmente aquellos más jóvenes, dudan de que podrán vivir sin aprietos durante su vejez. Y hasta seis de cada diez afirman que la pensión pública será su único ingreso.

Paradójicamente, solo uno de cada cuatro tiene una idea aproximada de cuánto cobrará de pensión cuando se jubile (¡y es con lo que tendrán que vivir durante los veintitantos años que vivan jubilados!)

'Baby boomers', reto para el sistema



La jubilación de los ‘baby boomers’ supone un reto para el sistema de pensiones. Y, como refleja la encuesta, ellos mismos son conscientes de que las proyecciones a futuro, de no hacer nada, no son nada halagüeñas.

Las pensiones deben ser suficientes para asegurar una vida digna a los jubilados, pero el sistema debe también ser sostenible, porque si el sistema no se sostiene no podrá pagar pensiones de ningún tipo. Hace falta tomar medidas. No hacer nada, no es una opción.