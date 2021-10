El debate en Twitter de Aitana que evidencia cómo ha cambiado la música

Este viernes, el periodista Arturo Paniagua colgaba en su Twitter: "Hablemos de la necesidad imperiosa e irreversible de que Aitanax deje de hacer un featuring a la semana. #FreeAitana". Un tuit de esos instantáneos, de comentario personal que es lanzado al aire sin pensar probablemente su repercusión. La tuvo. Mucha, pues la propia Aitana contestó: "Cuando los cantantes de reggaeton (hombres) sacan featuring cada semana, cosa que admiro y respeto, no os veo diciendo nada". Y se abrió el debate. Y se hizo el trending topic.

Más allá de quién tiene razón, estos dos tuits demuestran cómo ha cambiado la industria musical. Ya no vale con lanzar un disco con trece canciones cada varios años, como sucedía antaño. La música se consume de otra manera, a través de otros soportes y, como consecuencia, también debe llegar al público a tono con las dinámicas de hoy, que ya no sabe de singles. Porque hoy el éxito se mide en número de visionados de tu vídeoclip en YouTube y en número de streamings de cada canción en Spotify. Y las canciones que se lanzan ni siquiera tienen que formar parte de un futuro disco físico, porque ya apenas nadie compra formato físico.

Aitana es una cantante de su tiempo. A diferencia de su compañera de 'OT 2017', Amaia, que ha optado por una estrategia a la antigua, de prácticamente desaparecer y sólo irrumpir cuando cree que tiene un trabajo realmente relevante -lo que propicia que se esté olvidando su talento y espontaneidad en el imaginario colectivo-, Aitana, como Lola Indigo, sigue presente en el interés social como joven estrella pop omnipresente y a por todas. No deja de sacar música nueva. En solitario o con otros cantantes. En este sentido, son importantes las colaboraciones con otros artistas para retroalimentar públicos y crecer en otros mercados. Al fin y al cabo, la música, como la vida, es trabajo en equipo.

Ya no esperamos a escuchar un disco al completo con 13 canciones de tu artista favorito. Esas 13 canciones calarán más y mejor si se van compartiendo de forma paulatina -a la par que constante- en el tiempo. Porque el usuario ya no tiene que escuchar un CD y, por tanto, intercala diferentes cantantes en, por ejemplo, su lista de Spotify.

"El éxito es más efímero que nunca y consiste en un número lo más abultado posible de manitas para arriba, corazoncitos y bailes en TikTok".

Hay que adaptarse a las realidades sociales. Ya somos nuestros propios DJ, generamos 'a la carta' nuestras reproducciones de gustos y preferencias musicales. Y para colocar mejor en el mercado las propuestas musicales, es mejor crear un acontecimiento frecuente de cada una de ellas, en vez de lanzar todas de golpe y de manera cerrada. Eso, si acaso, se lo pueden permitir pocos artistas tan masivos como Adele, que desaparece cinco años y nadie la olvida.

"Sólo me gustaría decir una cosa, por favor, no divulguemos información errónea. Sacar 7 canciones en un año de las cuales 4 son colaboraciones, a día de hoy y dentro del género que yo canto, no son muchas canciones", añadió en otro tuit Aitana. Esa es otra, no son tantos temas. Pero parecen muchas más porque está haciendo bien su trabajo: Aitana va creando citas cada cierto tiempo, citas constantes que despiertan expectativas en una audiencia que no falla y le da esa oportunidad.

Porque Aitana está y sigue ahí: probando, construyéndose desde su juventud, atreviéndose hasta a equivocarse. Sin esconderse, sin dejar de crear, aunque sea mediante los designios de una discográfica que tiene en ella una gallina de huevos de oro. Así congrega un público fiel que está atento a sus avances, llenando sus conciertos, ilusionado con qué será lo próximo. Es más, esperando que sea muy pronto lo próximo. Y si gusta menos una propuesta, no pasa nada porque en unas semanas habrá otra nueva. Probablemente es un cambio de la industria audiovisual a mejor: ya no hay que gastarse todos los ases en la manga en una sola tirada. Ahora se pueden ir sembrando canciones e ir aprendiendo de ellas, de lo que gusta más y lo que gusta menos.

Es el tiempo que vivimos, en el que el éxito es más efímero que nunca y consiste en mantenerte entre un número lo más abultado posible de manitas para arriba, corazoncitos y vídeos de coreografías en TikTok. Hay que relativizarlo, por tanto. Porque el verdadero triunfo es poder crear e indagar en lo que quieres ser. Y Aitana lo está haciendo.