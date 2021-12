El color con el que seremos felices en 2022

Pantone, como cada año, da la campanada con el color. La señora vicepresidenta del Instituto Pantone, Leatrice Eiseman, lo ha dicho claro. “El Color del año de Pantone es el reflejo de lo que está ocurriendo en nuestra cultura mundial y expresa la respuesta a lo que la gente busca".

Sin intención de ofender, me pregunto si en la elección de este año habrá tenido que ver el gafe del color Amarillo Illuminating 13-0647 que eligieron para 2021 (a Molière no le fue nada bien vestir así para su estreno de El enfermo Imaginario). Agradezco que para los dos patitos del entrante 2022 hayan decidido que el color sea nuevo y único. Mejor renovarse a morir (como le pasó a Molière horas después del estreno).

Very Peri es el divertido nombre del recién nacido. Un invento en el que pongo mis esperanzas para quitarme el "acojone", como dice el anuncio de Campofrío, con el que llevamos ya dos años. No lo vimos venir, la mala racha empezó en el estreno del Classic Blue del 2020. El azul, ya lo saben los niños por El monstruo de Colores, simboliza la tristeza y es el día más triste del año.

El nuevo color me cae bien. Estéticamente es un violeta grisáceo creado a partir de un azul con un rojo violáceo. Aquí juego con ventaja porque el violeta es uno de mis colores favoritos por muchos motivos. Es el más espiritual. El del último chakra. El color que transmuta con su llama. (Después de morir a Molière solo le salvaba resucitar y a nosotros no nos vendría mal).

Es el color del feminismo. “El violeta, color de los soberanos, simboliza la sangre real que corre por las venas de cada luchadora por el derecho al voto; simboliza su conciencia de la libertad y la dignidad” decía la activista inglesa Emmeline Pethick en 1908.

Un color que siempre me ha hecho ojitos y está en mi armario por herencia de mi abuela; ella al igual que los papas siempre ha llevado el color de la semana santa en todas sus tonalidades. En psicología del color, el morado es sabio y creativo. Transmite sensibilidad, elegancia, lujo e incluso magia como las hadas del bosque. En el Feng Shui también hablan del poder del violeta para transmuta la energía. Justo lo que necesitamos más que nunca para salir de este covid de M (Si os sentís mejor, podéis pensar que es M de Molière).

En la naturaleza este color está presente en las hojas de la flor vincapervinca con reflejos más azulados, el romero y las violetas que vendían las violeteras de Sara Montiel.

En cosmética y moda no paran de salir propuestas, a cada cual más delicada y bonita. Incluido el eyeliner “XXL que acaba de lucir Ursula Corberó en su entrevista con Jimmy Fallon. Además, según Pantone, Very Peri se integrará en Microsoft en forma de protectores de pantalla digitales y personalizaciones de programas y aplicaciones como PowerPoint, Teams, Edge, Windows…

De momento no se ha estrenado, pero, yo que de colores se algo, apuesto por él y porque este será un HAPPY VERY PERI NEW YEAR. Nos lo merecemos.