Busco series y no me decido

Me siento frente a la televisión. Encuentro el mando. Estoy cómodo. He hecho palomitas en el microondas. Nada puede salir mal. Elijo una de las plataformas que tengo contratadas. No veo la tele. No me interesa el griterío, ni el debate político. Soy culto. Soy sabio. Veo series. Hablo sobre ellas. Saco ideas y lecciones para la vida. Las recomiendo.

Desde que terminé la última serie que me enganchó, no he vuelto a ver nada más. Miro las películas que van desfilando ante mí en sentido horizontal. Aunque el selector está a la izquierda, yo estoy a la derecha. Voy por delante de la máquina. Así debe ser.

Lo popular es vulgar. Sigo. “Tendencias ahora” es más de lo mismo. Sigo. “Seguir viendo” no acaba de funcionar bien. Tengo amigotes más atentos a mis gustos que este algoritmo. “Mujeres que dominan la pantalla” no me apetece hoy. “Volver a ver” no es mi estilo. Lo visto, visto está.

"El algoritmo se rebela y me habla claro: ¿No sabes qué ver? Elige esta opción y buscaremos algo aleatorio según tus gustos”

“Series TV europeas” y “para pasar el rato” es como cuando te dicen que alguien es muy simpático. No sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero. “Dramas TV de EEUU” no me vuelven loco. “Comedias” no, gracias. ¿Quién no ha abandonado alguna cosa que le importase por otra que le gustase?

El algoritmo se rebela y me habla claro: “¿No sabes qué ver?. Elige esta opción y buscaremos algo aleatorio según tus gustos”. No, gracias. Eso es lo que hacen mis amigos el día de mi cumpleaños. El año pasado me regalaron una mochila para ir al monte. Odio ir al monte.

Sigo buscando. “Películas premiadas”, “reallity”, “documentales”. No está el horno para bollos. “Acción y aventuras”, “aclamadas por la crítica”, “taquilleras”. Haberlo dicho antes. Entremos en esta sección. Seguro que hay alguna que todavía no he visto.

Miro el reloj. Ya podría haber visto capítulo y medio de alguna serie. Podría haber visto media película. Tengo sueño. Abro Tik-Tok. Ríete tú del zapeo. Este algoritmo sí que sabe quién soy. Se nota que es un algoritmo joven y atento. Vuelvo al mando. Ya podría haber visto una película entera. ¿Y si revisito la escena final de Gladiator? La habré visto treinta veces, pero estoy solo en casa y no tengo que dar explicaciones a nadie, ni debo parecer un crítico de cine profesional. Allá que voy. Reúnete con ellos. Qué bonita la imagen de la mano sobre las espigas. Ya me puedo ir contento a la cama. Soy un cinéfilo.