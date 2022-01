El ángel de la sostenibilidad

Esta semana ha fallecido el diseñador Manfred Thierry Mugler, casi coincidiendo con el 28 de enero, el Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2 o Día Mundial de la Acción frente al Cambio Climático. Thierry, has sabido irte en el 30 aniversario de uno de tus mejores legados, el perfume con el que nos dejaste tu mejor huella, la de cero emisiones.

Hace 30 años el señor Mugler creó un perfume de nombre Ángel y forma estrella. No era un perfume cualquiera. Era el primero que no incluía notas florales, tras tres tristes décadas de absolutismo floral. Gracias por la bergamota, el praliné y el pachuli que las frescas, como yo, necesitábamos.

También era el primer perfume que se podía recargar. Lo voy a repetir porque parece baladí, pero romper moldes es original inteligente y políticamente incorrecto. Era la primera vez que se vendían recargas originales para un bote original de perfume. Una locura, por razones obvias, para la mentalidad de 1992. ¿Cómo va a tener las mismas propiedades un perfume que se recarga, que uno herméticamente sellado? Ya se sabe, lo que no va en sintonía con la masa siempre genera desconfianza.

Pero si resulta que, por esas causalidades de la vida, la creación se convierte en éxito, te incluyen en la historia del perfume como el “padre de la perfumería gourmand”.

Estos días mis compañeros de profesión, juntar letras, han recogido el fallecimiento del diseñador por ser innovador, elegante, brillante, historia de la moda, historia del perfume, pero no he escuchado dedicatoria alguna a ser historia de la sostenibilidad. Espero que no me malinterpreten. No tengo nada en contra de mis compañeros. Sólo me asombra que el ángel pionero de la sostenibilidad no tenga ese reconocimiento una vez se ha ido al cielo y lo ha hecho en tan buen mes, dedicado a la sostenibilidad.

Perfume Angel con ecorecarga de Thierry Mugler CEDIDA

También puede ser, que esto de la “sostenibilidad” y los “ODS” tengan tan poco recorrido que no haya suficiente perspectiva como para tener historia de ello. aunque vender y ecopostureo sí que haya.

Reivindico el ecoplacer de la ecorecarga para formar parte de la incipiente historia de la sostenibilidad. La idea eco del refill beauty se la debemos a él. La cantidad de CO2 que durante 30 años el bote de Angel ha reducido en la producción y el reciclaje, era un posicionamiento por el medio ambiente. 12.000 fuentes hay por todo el mundo que “ecorecargan” 3.690 frascos de votantes comprometidos para que la industria renazca. Y durante 25 años ha estado solo en el camino del “recargar,” "reutilizar", "rellenar"; en el camino de lo, que llamamos hoy, economía circular.

Además, de la reducción de emisiones. La otra ventaja sostenible de la ecorecarga es la económica. Menos de la mitad de precio en la recarga, que el bote nuevo. Larga vida al ecorefill.

Otros han ido detrás. Ahora, al ángel de Mugler, podemos desenroscar el frasco original y “enchufar” la recarga de, por ejemplo, la última versión masculina del Eau de Toilette Sauvage de Dior, las botellas de refill de The Body Shop, o las de L'Occitane que ahorran aproximadamente 200 toneladas de plástico cada año.

Bien hecho Mugler, rompiste moldes y nosotros los rellenamos para contribuir con la reducción de emisiones de CO2. Pocos pueden decir que tengan una estrella en el cielo y en la tierra. Sostenible, digo yo.