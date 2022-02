El abismo de los estados de WhatsApp

Los estados de WhatsApp son la auténtica red social, son la red social del que no tiene red social, como las series son los libros de los que no leen. Hay abismos a los que es mejor no asomarse y quizá este sea uno de ellos.

En los estados de WhatsApp puedes ver el viaje romántico de los padres de una compañera de tu hija, puedes ver como crecen los hijos de uno que te arregló el microondas hace dos años y te avisó de que llegaba tarde, puedes leer manifiestos a favor de la primavera, frases que quieren ser profundas y dan pena y puedes ver en bañador o, peor aún, con pantalón pirata, a señores a los que presuponías una cierta dignidad.

A veces, hay uno con ínfulas de poeta o -todavía puede ser peor- un poeta de verdad, la chica de los gatos, el que te invita a eventos, el de la foto en el ascensor y un pesado insoportable que te coloca un enlace al último artículo que ha escrito. Qué buena y oportuna resulta esta frase de Friedrich Nietzsche: “Quien con monstruos lucha, cuide de convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti”.

"Tenemos el patio de vecinos en la palma de la mano"

Volvemos a Narciso, a la viga en el ojo o a la atracción innegable de la Trascava, esa sima cuyo fin no se conoce a la que iba Marianela, el bello y delicado personaje de Galdós, a escuchar el rumor profundo de las aguas. El teléfono móvil, ese avance tecnológico que desafía la Ley de Moore, nos coloca otra vez ante el espejo. Nos ofrece, además, esa pequeña satisfacción dopamínica y retorcida de saber quién ha visto qué. Barra libre a la imaginación.

Cuesta mucho hacer libre por las leyes a un pueblo esclavo por sus costumbres. Tenemos el patio de vecinos en la palma de la mano. Podríamos preguntarle a nuestro teléfono cosas realmente importantes, pero parece que no hay nada más interesante que las vidas ajenas. Si yo fuera usted, pondría un enlace a este artículo en su estado de WhatsApp y a ver qué pasa.