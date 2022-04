Educación: un nuevo espacio y un nuevo tiempo

Ámbito laboral, primeros años después de los estudios, prácticas. Piden mucho, dan poco. Nosotros trajimos los cafés y ellos no. Nos dedicamos mucho tiempo a lo que no nos gustaba para ganarnos el derecho a cambiar. A ellos no les da la gana. Lo quieren ya. Se creen con derecho a todo. Nosotros fuimos becarios y ellos quieren entrar como si fueran jefes.

Este retrato sobre la generación que ahora tiene veinte años se escucha con cierta frecuencia. Es, por supuesto, injusto, impreciso e incompleto, además de tópico. También es entendible. El ser humano es así. Hay textos de Platón, Artistóteles, Horacio, Quintiliano o Juvenal en los que se habla de que la juventud no respeta nada. El propio Platón dice: “Faltan al respeto a sus mayores, desobedecen a sus padres. Desdeñan la ley. Se rebelan en las calles inflamados de ideas descabelladas. Su moral está decayendo. ¿Qué va a ser de ellos?”. Además, por si fuera poco, cada vez más voces durante estos años les echan encima el muerto de la crisis de turno: “van a vivir peor que sus padres”, les dicen. Quizá a ellos no les dé la gana. ¿Les han preguntado?

"Los buenos son mejores y, quizá, los malos tienen menos solución"

En realidad, pasa lo que ha pasado siempre, pero ahora, los buenos son mejores y quizá, los malos tienen menos solución. Los buenos son mejores porque tienen medios y una capacidad de aprendizaje enorme y de un modo más rápido. Llevo ya tiempo siguiendo a Jaime Altozano, que ha vuelto a ser noticia recientemente por el vídeo en el que analiza el nuevo disco de la cantante Rosalía, y es un fenómeno que hay que observar y disfrutar.

Todos los profesores del mundo deberían ver el vídeo de Altozano sobre su experiencia en la educación. Es un vídeo duro, pero muy necesario para entender el momento en el que estamos. Lleva por título “Mi horrible experiencia con el sistema educativo”. Búsquenlo. Será media hora muy bien aprovechada. El autor explica las causas de su desmotivación y cómo salió adelante y consiguió aprobar algunas asignaturas buscándose la vida en la red. Es un manifiesto educativo por la supervivencia intelectual, la motivación y la responsabilidad. La educación no debería ser solo un asunto de los políticos.

Altozano encontró su camino en la música y se dio cuenta de que era buen divulgador. Quizá no sea consciente, pero su trabajo en Youtube es el de un visionario y es, también, una revolución. El problema es que estos procesos son lentos y el gran público se entera despacio. Una cosa es hablar y otra es enseñar el camino. Jaime Altozano hace las dos. Si cada uno se preocupa de su educación, si cada persona busca su camino y aumenta las ganas de saber y encuentra un modo satisfactorio de hacerlo, los que quieren moldear la sociedad, los que bajan por sistema el nivel desde las leyes tienen la batalla perdida. Altozano es un tipo peligroso para ellos.

El vídeo sobre el nuevo disco de Rosalía, en el que la cantante colabora y explica detalles muy interesantes, no debería ser noticia por el famoseo, ni por el brillo que desprende alguien reconocido que deslumbra al ignorante. Es un vídeo que nos enseña a aprender, nos hace jóvenes y nos abre mil puertas. Nos da armas intelectuales para apreciar, nos hace sensibles. Después, una vez digerido el saber, podemos ver si algo nos gusta o no con más criterio. Altozano no es un chaval improvisando ante una cámara. Hay un gran equipo detrás, una intención y un talento. Es el futuro, es la visión, el tiempo y el espacio reformulados.