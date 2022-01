Djokovic, doble falta en Australia

El asunto parece sencillo. Un país exige que te vacunes para entrar. No te vacunas. No entras. Pasa con muchas enfermedades como la polio, la hepatitis A y la tosferina. No solo con el Covid. No es nada nuevo. Novak Djokovic pretende jugar el Abierto de Australia sin haberse vacunado. Afirma que tiene una exención médica para hacerlo, pero no dice cuál de las cuatro tipificadas por el torneo es la que le afecta. Parece claro que su razón consiste en haber dado positivo hace unos meses por Covid y también parece evidente que, visto lo visto, no es una razón de peso. Algunas personas relacionadas con el mundo del tenis australiano como el ex tenista Sam Groth han afirmado que esta conducta es como “escupir en la cara a todo el país”.

El asunto se ha judicializado. Esperar hasta el lunes genera una tensión y una expectación que dan todavía más interés al caso. El conflicto ha trascendido y se está transformando en un enfrentamiento directo entre los defensores de la obligatoriedad de la vacuna y los que ponen en duda la eficacia y la necesidad de este método de prevención. El próximo lunes, medio mundo estará pendiente de la decisión de un tribunal de Melbourne que, por azares del destino, se encuentra ante una disyuntiva que supera por muchos motivos lo meramente deportivo.

La organización del torneo no se ha casado con nadie y ha apostado por incluir al tenista serbio en su torneo. Es el número uno y resulta lógico que quieran tenerlo en la competición. Sin embargo, parece que va siendo el momento de plantarse y de practicar, quizá por una vez, el respeto a uno mismo. Hace ya mucho tiempo que el mundo del tenis consiente en algunos de sus protagonistas actitudes nada ejemplares que empañan la imagen de un deporte que mueve muchos intereses y atrae la atención de público muy variado. El hecho no aguanta, además, la comparación con otros deportes de élite.

"Habría que hacer una reflexión sobre lo que supone romper una raqueta en mitad de un partido"

Algunos jugadores -Djokovic está a veces entre ellos- tienen patente de corso para mantener comportamientos antideportivos y protagonizar espectáculos lamentables en los que se falta al respeto al rival. Habría que hacer una reflexión sobre lo que supone romper una raqueta en mitad de un partido, el ejemplo que se da y el significado simbólico que eso tiene. Lejos de luchar contra esto, la ATP y la organización de la mayor parte de los torneos, parecen sumar estas actitudes como un activo más al espectáculo global que brinda su deporte.

No es fácil ser Rafa Nadal. Mantenerse calmado, transmitir un mensaje deportivo, pedir disculpas si algo se hace mal y mojarse cuando hay que mojarse. Tampoco es fácil en estos tiempos que corren mantener el respeto por los que deciden no vacunarse. Son libres de no hacerlo y el estado de derecho debe velar por que se respeten su libertad y sus derechos. No suenan demasiado bien algunas voces como la del presidente francés Macron que buscan hacer la vida imposible a los no vacunados como si fueran los culpables de todo. Hay una tendencia al pensamiento único que asusta y que es preciso controlar. Pero, en este caso concreto, las normas están claras o deberían estarlo: si no te vacunas, no entras y no juegas. El lunes veremos. ¿Quién se llevará la razón?