Unanimidad navideña

El coronavirus, ahí donde lo tienen, contribuirá estas Navidades a mejorar la unanimidad deseada ante los problemas. Las cosas están bastante más claras de lo que parece. Todos opinamos que hay que tomar medidas drásticas para evitar los contagios, lo malo es que casi nadie quiere que se supriman las cenas ni que los bares cierren antes.

No es nada nuevo. Ocurre lo mismo con otras muchas cosas que comparten el mismo criterio. Todos deseamos que el tráfico en las calles se despeje y, sin embargo, casi nadie se inclina por prescindir del coche particular. También coincidimos en que hay que proteger el medio ambiente, lo cual no implica que todos acepten restricciones a motores contaminantes.

En fin, todos deseamos terminar con el peligro en las carreteras, pero casi nadie acepta de buen grado levantar el pie del acelerador cuando se lleva prisa. Lo mismo ocurre con los recursos naturales: todos queremos preservar la fauna marina y, a pesar de ello, la noticia de que se reducirá la pesca de la merluza no nos ha hecho ni puñetera gracia.

La conclusión es que ante el nuevo año todos nos deseamos paz y prosperidad, cuando la realidad que viene es que tan unánime deseo continúe como solía

En nada coincidimos más que en el rechazo a pagar impuestos sin que eso impida que todos nos identificamos más a la hora de reivindicar servicios públicos. Casi todos estamos convencidos de que el tabaco mata a quien lo consume y a quien traga el humo ajeno, pero muchos llevan mal no poder fumar en los restaurantes. Casi todos opinamos que las vacunas son necesarias para permanecer inmunizados contra la Covid, pero los negacionistas se resisten a aceptarlo por el bien de la colectividad.

La conclusión es que ante el nuevo año todos nos deseamos paz y prosperidad, cuando la realidad que viene es que tan unánime deseo continúe como solía.