Rusia como antes

Quedan muy atrás los tiempos de Gorbachov en Rusia. Duraron poco: la libertad recién estrenada enseguida metió la marcha atrás para regresar a lo que solía. La memoria de Stalin, Beria y sucesores vuelve a ser reivindicada por Vladímir Putin y sus esbirros. El único cambio es que ahora los métodos son más expeditivos e irreversibles. En el pasado, los discrepantes de su verdad absoluta eran enviados a Siberia a ganarse la muerte picando hielo; ahora, en cambio, se les envenena con un disparo de paraguas por la espalda o manipulando una simple taza de té.

"[Putin] es de soluciones rápidas y drásticas, como la del día que decidió invadir Crimea"

Ya no existe la URSS, pero tampoco se admite la crítica ni la censura a la violación de los derechos humanos. Quien osa lamentar, y nada digamos protestar, cae en desgracia en el Kremlin y si es nativo se le encarcela y si es forastero se le expulsa del país. Putin no soporta a los vecinos europeos, donde la libertad y la democracia se han consolidado, y no desaprovecha ocasión para vengarse y sembrar la cizaña del rencor. El diálogo político no le interesa: le gustan más las soluciones drásticas.

Hace tres días, prohibió la entrada en el país a una delegación de la Unión Europea integrada por el presidente del Parlamento, una comisaria, varios eurodiputados y altos cargos. Como antes. Los ocho iban con el deseo de hablar, de encontrar soluciones negociadas, de mejorar unas relaciones deterioradas, pero al nuevo zar parece que no le apetecía perder tiempo debatiendo. Él es de soluciones rápidas y drásticas, como la del día que decidió invadir Crimea y desencadenar la guerra contra otras regiones de Ucrania.