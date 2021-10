Entre la covid y el ‘phishing’

"Hay que tener mucho cuidado cuando se sale a la calle". Me lo decía mi abuela cuando era pequeño y me escapaba de casa a jugar con los amigos. Han pasado muchos años. Entonces no había peligro de contagiarse de la Covid dichosa ni tentaciones de irse de botellón. Pero era igual.

El consejo continúa siendo válido. Nos lo recuerdan todos los días la Guardia Civil, la Policía, los bancos y hasta los amiguetes de partida de mus. Donde menos se espera surge un ladrón de vía estrecha, un timador amabilísimo o un matón de barrio mostrándote un cuchillo.

"Los delincuentes más actualizados son los profesionales del 'phishing', el oficio de robar a distancia"

Las inmediaciones de los cajeros automáticos son su lugar de teletrabajo, que no es otro que desplumarte del dinero que acabas de extraer. Son los descuideros de siempre venidos a más. Con todo, bien mirado, estos delincuentes no son los peores. Se conforman hasta con cincuenta eurillos ajenos.

Todo se actualiza y los delincuentes más de prisa que nadie. Actualmente los verdaderos estafadores del común están informatizados y no portan más armas que las que les proporciona el ordenador y, si me apuran, el teléfono móvil. Los más actualizados son los profesionales del phishing, el oficio de robar a distancia.

Lo peor del phishing es que no esperan a estafarte para darte un buen susto. Recibes un correo electrónico anunciándote que tu modesta corriente se ha ido al carajo y, como no reacciones a tiempo, tu saldo ha volado vete a saber a dónde. Estos días han detenido a cien "profesionales" del phishing que se han llevado millones. Lo malo es que no son todos. Muchos siguen por la calle, nos cruzamos con ellos y hasta les devolvemos los buenos días.