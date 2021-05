Hay muchos colectivos sociales y ciudadanos particulares que pagan impuestos, votan cuando se les convoca, y, sin embargo, nadie se muestra interesado por sus problemas físicos y económicos, de los que nunca han sido culpables. Desde el Gobierno se contempla indultar a políticos condenados por violar la ley y en cambio les pasa inadvertida la discriminación vital y cotidiana que sufren otras personas necesitadas, quizás porque sobrellevan sus circunstancias en voz baja y no salen a la calle a gritar ni a romper contenedores de basura.

Entre estos grupos olvidados por las administraciones, están los celíacos, cerca de medio millón de personas, tanto de izquierdas como de derechas, con intolerancia al gluten, un elemento frecuente que obliga a hacer un esfuerzo extraordinario para poder satisfacer sus necesidades alimentarias. Los productos sin gluten cada vez están presentes en más supermercados, solo que mucho más caros. No faltan quienes están aprovechando para obtener mayores beneficios.

A un celíaco, comer se calcula que le cuesta cerca de mil euros más al año que a un ciudadano normal. Para ellos no existe atención especial; sus problemas vitales no se debaten en el Congreso (en cierta ocasión la sugerencia fue rechazada), no reciben ayuda para sobrevivir en inferioridad de condiciones, ni protección oficial a sus circunstancias en la fiscalidad de los alimentos limitados que pueden consumir. Es un ejemplo más, no el único por desgracia, de una convivencia oficialmente democrática, en la que los políticos de turno están en lo suyo sin tiempo para preocuparse por facilitar la vida a quienes requieren alguna atención que no aparece incluida en los programas electorales.