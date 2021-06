Adiós a la memoria

Esto de las nuevas tecnologías será todo lo maravilloso que ustedes quieran, pero me produce tristeza. Para empezar, anulan una de mis escasas capacidades en la vida. Siempre he sido un empollón, lo cual me facilitó acumular sobresalientes. Nunca tuve que molestarme mucho en estudiar –craso error, sí–: me aprendía tanto los nombres de la tabla periódica, incluidos los lantánidos, como la lista de los reyes godos, una retahíla de obras de Lope de Vega o las capitales de los países integrados en la ONU que, sin ánimo de quitarme méritos, eran menos de la mitad de ahora.

"Los nuevos adelantos lo que están logrando no es facilitarnos la vida, sino robotizar nuestra existencia"

Pero de pronto irrumpieron en nuestras vidas unos aparatos, en muchos casos superfluos, que han atrofiado nuestro cerebro. Las agendas de los teléfonos nos han aislado del resto de la sociedad. Ya no sabemos llamar sin consultar la agenda electrónica. Yo –y perdón por personalizar tanto– no recuerdo el número de mi teléfono fijo ni el código postal de mi barrio ni el nombre de la calle donde viven mis allegados. Tampoco sé ir a parte alguna sin echar mano del GPS, que nos mantiene desorientados en nuestro propio entorno urbano. Hay quien alardea de vivir colgado de un robot hasta para cocinar. Poco a poco todo el éxito se va reduciendo a pulsar botones o a peguntarle a Google.

Siento la sensación de que los nuevos adelantos –teléfonos, satélites, drones…– lo que están logrando no es facilitarnos la vida, sino robotizar nuestra existencia. Pensar se está volviendo un lujo exclusivo de los filósofos. Los demás mortales basta con que llevemos bien protegida una pequeña cartulina con las claves y contraseñas que necesitamos para extraer el poco dinero que nos queda en la cuenta corriente.