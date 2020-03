Diálogo necesario para salir todos juntos

Desde la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo de 2020, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ha sido objetivo prioritario de toda la sociedad y de las Administraciones

Públicas la lucha por su contención, erradicación, minimizar su impacto, dar la atención sanitaria más adecuada a todos los enfermos y garantizar la salud pública y protección de los trabajadores.

Ante dicho escenario, el sector privado y su tejido empresarial han tenido un comportamiento ejemplar que ha permitido en estas semanas de confinamiento el mantenimiento de las actividades y bienes esenciales para la sociedad y la estructura que permita la recuperación económica y la actividad empresarial y la vuelta a la normalidad social.

Siendo inminente la aprobación del Real Decreto-ley que, según parece, restringirá más aún la actividad económica y empresarial en España, tenemos que valorar si estas medidas cerrarán casi por completo la actividad productiva en España colocándonos en una muy delicada situación, muy difícil para toda la sociedad que, a la postre, impedirá poder reactivar adecuadamente nuestra economía y actividad empresarial cuando todo esto pase.

De lo que la sociedad puede estar segura es que el sector agroalimentario español, toda la cadena agroalimentaria unida (agricultores, ganaderos, pescadores, la industria y la distribución) ha estado, está y estará al pie del cañón con un comportamiento ejemplar y abnegado para garantizar el suministro de alimentos a los consumidores, para que no les falten los alimentos básicos y esenciales en sus hogares.

Pero para que esto sea una realidad debemos permitir que otros muchos actores de la cadena agroalimentaria y del tejido empresarial, como la industria auxiliar los insumos agrarios, los servicios financieros, las telecomunicaciones y otros sectores sensibles y fundamentales, también puedan realizar su actividad. Solos no seríamos eficientes y no lo podríamos hacer como toca, como la sociedad espera que lo hagamos.

En el sector agroalimentario, por ser sector esencial y crítico, estamos trabajando con gran esfuerzo por sortear el Covid-19 y estamos haciendo lo que toca por España que no es otra cosa que hacer lo que se nos pide, por responsabilidad, con esfuerzo, con eficiencia y con orgullo, mucho orgullo.

Por ello, considero indispensable y prioritario que desde las autoridades competentes se reconozca pública y privadamente, se ponga en valor y se dé apoyo moral y legislativo, con palabras y hechos, a las empresas privadas (sean del tamaño que sean), a sus trabajadores y a sus empresarios.

Son ellos los que, en la tan buscada colaboración público-privada, deben coadyuvar a sacar este país de esta crisis, que hoy es sanitaria pero si no ponemos los medios adecuados, insisto, si no somos eficientes, podrá ser también una gran crisis económica y laboral que nos afectará a todos pero especialmente a las clases más desfavorecidas.

España no se puede permitir, no se merece, que caigamos en otra crisis económica por no hacer las cosas bien a tiempo.

No tenemos la opción de luego arrepentirnos, aprendamos ahora de nuestros errores pasados y presentes y que estos nos sirvan para poner las bases y salir reforzados y con ilusión para una pronta y adecuada recuperación.

Los errores de hoy serán una gran losa para la recuperación del mañana. Es de gran valor y muy necesario, España y los españoles nos jugamos mucho.