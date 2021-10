Detrás del plató de La Sexta Noticias: claves de una pequeña gran revolución

Uno de los problemas de la televisión actual está en que todas las escenografías se parecen demasiado. Si hacemos el ejercicio de intentar diferenciar los formatos televisivos sólo con el fondo que se ve a la espalda del primer plano de cada presentador nos daremos cuenta que prácticamente todos los programas dan la sensación de estar producidos en el mismo espacio. Porque las pantallas leds son las grandes y casi únicas protagonistas.

Pero una buena propuesta televisiva es la que comprende la relevancia de crear un universo propio que otorgue más carácter y autenticidad al programa. Es más, que ayude a sentir más vibrante la historia que se quiere contar. Da igual el género: del late show al informativo. La tele entra por los ojos. Aunque ya no sólo veamos la tele mientras conectamos con la tele. Paradojas de un tiempo en el que habitamos rodeados de impactos audiovisuales en todo tipo de armas de despiste masivo, en formato app, red social o cotidianidad.

En el sentido de potenciar ese decisivo universo propio, La Sexta ha reinventado su plató de informativos. También la línea gráfica. Porque la escenografía debe ir siempre unida a los elementos gráficos y de realización que componen la identidad visual de un programa. Y el resultado ha chocado. Incluso ha removido a diferentes espectadores que han dicho pero '¡esto qué es!' Objetivo cumplido, pues. La tele avanza cuando no se queda en lo preestablecido y se atreve a romper hasta con la propia tendencia. Es la forma de prosperar.

La Sexta es un canal que ha establecido ingeniosamente su sello diferenciador en la información en directo 'nonstop' y, por eso mismo, también debe desatascar su propia monotonía de programas que tratan la misma materia prima. Este reto se consigue a través de los autores al frente de los programas -vamos hacia la tele de autor- e incluso del carácter del periodista que está detrás de cada noticia. Pero, también, esta meta se alcanza gracias a los elementos visuales de la tele, fundamentales para movilizar los sentidos y hace levantar la mirada del espectador. Hecho que logra la nueva línea estética de La Sexta Noticias. Se juega con el hexágono, corazón clásico del logotipo de La Sexta, para transformarlo en una especie de tuerca que va ensamblando los titulares del día. Titulares que irrumpen a lo grande. Así se despierta la curiosidad del público. Hay que perder el miedo a las grandes sobreimpresiones en pantalla que, además, facilitan la lectura en todos los dispositivos. Porque la tele ya no se ve siempre en la tele.

De esta forma, tras el carrusel todo-noticias de Al Rojo Vivo, La Sexta Noticias remueve el interés. No es una continuación, es un subrayado en amarillo fosforito de lo relevante del día. Casi literalmente gracias al grafismo. Ahí la escenografía también busca su personalidad propia para no ser otro decorado de pantallas. ¿Cómo lograrlo? Poniendo la tecnología al servicio de la creatividad del concepto escénico de siempre. Y no al revés. Así La Sexta Noticias ha construido una estructura blanca, con volumen, que envuelve las pantallas como si fueran los edificios de una (casi) inmaculada calle en la que la periodista-presentadora se va encontrando la actualidad a través de un camino de imágenes horizontales y verticales, como las que tenemos en nuestra mano en el móvil.

Para dar más entidad, las proyecciones se rodean del detalle de un luminoso marco blanco para que no se vea sólo una pantalla más. Forman parte de elementos físicos reales que son una especie de juego de ventanas y hexágonos blancos que laten para dar movimiento y personalidad al fondo de plano gracias a las proyecciones en mapping con las que, al mismo tiempo, se proyecta un reloj para potenciar la percepción en el público del nervio de que el programa es en directo.

Y todo con el protagonismo del blanco, deconstruyendo la tendencia omnipresente de la tele actual del suelo negro brillante para reflejar la realidad aumentada y que se ha propagado por muchas cadenas. La Sexta quiere ser diferente. Siempre, en cierto sentido, lo quiso ser. Tampoco hay silla para que la presentadora se siente y la mesa es prácticamente invisible. Está, como área de seguridad, pero ni se ve. Así los conductores del programa pueden caminar más libremente libres de obstáculos entre las pantallas para ir encontrándose con la información en una época en la que el mejor 'Telediario' no es un resumen de noticias: es el que propone un comprometido viaje por la actualidad. Esta nueva escenografía lo permite.

La tele se crece cuando desafía las costumbres del espectador. La nueva casa de La Sexta Noticias no es conformista. Se nota que está detrás la mano de Juan Ramón Martín, director de imagen y creatividad de Atresmedia. Un histórico del medio que sabe que la tele entra por los ojos. Es más, que la tele sin creatividad teatral con un punto disruptivo cae en la indiferencia y, al final, se olvida. Así Atresmedia cuenta con una línea visual acogedora y funcional pero que, a la vez, no para de evolucionar al mismo ritmo del espectador. Y, alguna vez, hasta adelantándose al espectador.