¿De verdad vuelve la libertad de movimientos en mayo?

El presidente hizo ayer uno de los anuncios más esperados: no se plantea volver a prorrogar el Estado de Alarma, así que el 9 de mayo este país volvería a una relativa normalidad. Podría pensarse que hacer este anuncio con más de un mes de antelación busca quitar un problema a la campaña de Gabilondo en Madrid. Pero sea por este motivo o porque el Gobierno ya tiene claro que no habrá cuarta ola, lo importante es que este país tiene ya un plazo para dejar de vivir en una situación de restricciones de movimiento y toques de queda. Confiemos en que no haya ni trampas ni marcha atrás.