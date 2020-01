¿De quién es la culpa?

Como siempre que se produce una tragedia, como la del martes en Tarragona, asistimos al triste espectáculo del lanzamiento de reproches. Incapaces de asumir sus errores, paso imprescindible para ponerles remedio y que no se vuelvan a repetir, ayer el Govern acusaba a la empresa, que se justificó afirmando que no pudo hacer más. Se han perdido vidas, la población se siente desprotegida e indignada. Tras años de simulacros... ¿de verdad que nadie puede explicar por qué no sonaron las sirenas y por qué no funcionó el plan de emergencia?