Unos meses raros, atípicos y sin canciones del verano (con el permiso de Niña de la escuela). Con muchas normas, muchas medidas, pero con menos miedo, más libertades y las mismas ganas de siempre de salir a la calle y darlo todo. Escribo esta columna tumbado en el balcón de un apartamento en Italia, apurando al máximo las últimas corcheas del verano mientras escucho de fondo a la gente que hace fila para hacerse una foto en el falso balcón desde el que Julieta (la de Shakespeare) nunca se asomó para recibir a su Romeo.

Este verano he hecho de todo: he visto a Lola Índigo en concierto y he disfrutado comprobando que la cultura es segura. He estado escuchando a una orquesta y viendo cómo estos grandes profesionales se reinventan para poder seguir llevando dinero a sus casas y la alegría a los pueblos. He vibrado viendo mi primera ópera y he gozado con alegría y lágrimas en los ojos con La traviata en un marco incomparable como es la mítica Arena de Verona.

He discutido en privado, y en público, después de ver a un grupo de idiotas dándolo todo en diferentes (y diversas) discotecas apelotonados y sin mascarillas. Me he emocionado viendo que los musicales vuelven a los teatros. Me he gastado un dineral comprando vinilos de colores para celebrar el 25 aniversario del primer disco de las Spice Girls. He escrito un libro. He bailado todas las canciones de Ana Mena y, además de eso, he entrado en el estudio de grabación para crear e intentar hacer felices a un montón de niños con la música, y mañana presentaré la retransmisión en directo de uno de los festivales más molones de España: el Coca-Cola Music Experience. ¿Qué más puedo pedir?

Estoy muy ilusionado con todo lo que nos depara este nuevo curso. Tengo más ganas de música que nunca. Más ganas de disfrutar que nunca y más ganas de escribir que nunca. ¡Feliz vuelta al cole!