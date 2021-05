Tributo a la caspa

Como amante de la música, de los grandes ídolos, de Disney y de los musicales, estoy un poco molesto con algunos espectáculos que veo anunciarse, sobre todo en las redes sociales, y que, cada vez más, proliferan en nuestro país. Les hablo de los tributos.

Todas las mañanas suelo ver las portadas digitales de varios periódicos y me paseo por mi lista de blogs favoritos para leer lo que otros compañeros escriben. Hoy, algo me ha llamado la atención y me ha hecho pensar: "Ana Torroja anuncia gira como la auténtica y única voz de Mecano", titulaba odiomalley.com.

Puede parecer una tontería, pero que en el cartel de su propia gira, en el anuncio de sus próximos conciertos, en sus redes y su web, la gran Ana Torroja, que ha vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo, tenga que anunciarse como "la auténtica y única voz de Mecano" para luchar con la competencia de sus imitadores… es de traca.

Me gustan los tributos, pero los buenos. Suelen ser espectáculos en vivo que, con imitadores o grandes admiradores de las estrellas, nos hacen pasar un buen rato reviviendo canciones de nuestros artistas favoritos.

Los hay con profesionales de primera línea, pero cuidado porque también hay tributos casposos. ¿Cuántos cutre-homenajes a Michael Jackson habéis visto anunciados? ¿Cuántos musicales inspirados en ABBA en los que los cantantes llevan pelucas del todo a un euro? ¿Cuántos espectáculos amateur que nos cantan las historias de Frozen o de Coco como si tuviesen el aval de Mickey Mouse?

Tiene que haber trabajo para todos, pero no todo vale. Ahora mismo en cartel, y en reconocidos teatros, hay de todo. El reto está en aprender a diferenciar entre los tributos de calidad, que los hay excelentes, y las estafas artísticas, pero siendo siempre conscientes de que como Ana Torroja no hay dos.