La sorpresa de Clubhouse

Cuando parece que todo está inventado, que Twitter, WhatsApp, Instagram y Facebook lo copan todo y que no tenemos ni tiempo (ni ganas) de una red social más… llega Clubhouse y revoluciona, en tan solo unas horas, el mundo de internet y, con ello, también el de la música y los espectáculos.

Más que nunca necesitamos estar conectados, sentirnos, vernos y, sobre todo, escucharnos, y eso es Clubhouse: una aplicación a través de la cual puedes sentirte acompañado a altas horas de la madrugada.

"[Con Clubhouse] puedes escuchar y aprender, o incluso participar en la conversación y hacer contactos"

Ha sido hace unos días cuando esta aplicación ha comenzado a revolucionar los días (y las noches) de muchos nombres y caras conocidas del mundo del espectáculo. Te conectas a las 2.00 de la mañana y te encuentras a un triunfito dialogando con un promotor de eventos sobre el futuro de la industria mientras que un locutor de Los 40 Principales y un directivo de una discográfica prestan atención y, de vez en cuando, meten baza. Puedes escuchar y aprender, o incluso participar en la conversación y hacer contactos.

¿Y por qué escribo todo esto? Pues porque ahora estamos necesitados de contacto directo, de escuchar sentimientos, de innovar, de hacer música entre todos y de salvarla. Durante estos días he escuchado en Clubhouse maravillosos programas de radio con la magia del directo y la participación de antaño que me han descubierto a voces como la de Juanjo Rengel (apunten este nombre), he debatido sobre los influencers, me he enterado de salseos tremendos, he escuchado ponencias sobre el futuro de los añorados festivales dignas de una charla TED, he conocido más a fondo a los que mueven los hilos de la música que escuchamos y he vuelto recuperar la ilusión en el pensamiento de que aún podemos adaptarnos y actualizarnos.

El podcast participativo, en directo y exclusivo ha llegado y quizás, como los vinilos, pueda ayudar a salvar la música.