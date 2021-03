Sí, voy al médico

Que se hable de salud mental en las calles es una muy buena noticia. Me da igual si es un político con incontinencia verbal el que genera el revuelo mediático o una artista que lo deja todo en el momento más álgido de su fama internacional: lo importante es que hablemos de ello, que debatamos en público sobre los beneficios que tiene ir al psicólogo para soltar lastres, vaciar mochilas cargadas de piedras y, en definitiva, para vivir mejor.

Si cuando te duele la tripa vas al médico… ¿Por qué no ir al psicólogo cuando tienes un quebradero de cabeza? Desde hace un mes, voy al psicólogo. Y voy como el que va al gimnasio: ejercito mi mente y me desfogo, pero también aprendo a conocerme para seguir disfrutando más y mejor de la vida.

Igual algunos os estáis preguntando el porqué de esta confesión tan personal e innecesaria. Lo primero que os diré es que es necesaria porque con ella va implícito mi granito de arena para que todos hablemos con más naturalidad de este tema, y lo segundo, es que este espacio en 20minutos tiene mucho que ver.

Siempre que me dispongo a escribir estas líneas reflexiono mucho: analizo los post que he publicado en el blog, me paseo por Twitter para ver de qué se habla y leo mucho de lo que otros escriben por ahí. Hace justo un mes, titulé como Bailando con el diablo una columna en la que comentaba el estreno de un documental para YouTube en el que Demi Lovato (ex niña Disney) iba a liberarse de sus ataduras. Analizando los peligros de la fama, de las redes y del trabajo, llegué a la conclusión de que teníamos que aprender a cuidarnos porque "nuestro mayor diablo podría estar en nuestra cabeza".

Yo estaba bien, pero ahora estoy aún mejor. Os animo a dar el paso sin miedo y con la certeza de que cuidar nuestra salud mental es necesario. ¡Cuidémonos!