Rosalía me lía

O más bien la lío yo a costa de Rosalía. El pasado domingo, la mujer que más está arrasando en nuestro país (y más allá), actuó en la gala de los Premios MTV. Su espectáculo fue muy bueno, como todo lo que hace la catalana, pero a mí no me gustó en exceso. Tan mal me pareció la cosa que le dediqué un post en el blog que escribo en la web de este periódico titulándolo La horrible actuación de Rosalía.

Los zascas me llovieron por todos los lados. Un ejército de ‘talifans’ se puso de acuerdo para acribillarme a base de comentarios (algunos merecidos) y tuits que, entre insultos y descalificativos, mostraban su disconformidad con mi crítica a Rosalía. Una crítica, que por otro lado, no deja de ser nada más que una opinión personal y que, por consiguiente, debería ser respetada como cualquier otra.

Hoy escribo para rectificar y disculparme. Hubo algo de lo que dije que no tuvo sentido. Algo que, desde la perspectiva que me ha dado el paso de los días, hoy veo con más nitidez: no fue una actuación sin alma ni prescindible.

Me reafirmo en que, esa noche fue

un error dejarnos con las ganas

de más show y 'brilli brilli'

Quizás mi problema al juzgarla fue ese: Rosalía, la más imprescindible de esa noche porque la entrega de premios era en Sevilla, le puso demasiada alma a una gala que siempre se caracterizó por su frivolidad y espectacularidad. Está sobradamente preparada, es una grande de la música española contemporánea y lo demuestra con cada uno de sus singles. Me encanta Rosalía.

Lejos de pensar que está sobrevalorada como consecuencia de la gran estrategia de marketing que le rodea, creo que deberíamos valorarla aún más. Pero también me reafirmo en que, esa noche fue un error dejarnos con las ganas de más show y 'brilli brilli' por más que ella quisiera demostrar internacionalmente que no se apropia culturalmente de nada. Yo la prefiero menos intensa y más estrafalaria. Para gustos... colores.