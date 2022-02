Renovarse o morir

La música está malita, la tele está malita y el mundo del espectáculo necesita renovarse y preguntarse ‘¿qué está pasando?’.

Me apasiona la música: la disfruto en casa y también en los conciertos. Si un artista me gusta mucho, y si el trabajo y la economía me lo permiten, soy de los que coge un avión para asistir a un concierto o evento especial. Escribo estas líneas desde Londres, estoy pasando unos días para disfrutar, entre otras cosas, de las ofertas culturales que ofrece la ciudad. Desde peque soy muy seguidor de las Spice Girls y anteayer fui a un concierto de la deportista: un recinto histórico con capacidad para 2.000 personas abarrotado, nostalgia, temazos, ganas y decenas de caras que conozco a través de las redes sociales. ¡Fue genial! Una noche fantástica y Melanie C en su mejor momento. Menudo tinglado había montado…

Fui a un concierto, pagué un extra para ver la prueba de sonido junto a un grupo muy reducido de seguidores, me dejé unas cuantas libras más para hacerme una foto con una de mis artistas favoritas y piqué comprando una de las camisetas del merchandising. ¿Es esta la evolución del show business? Me temo que sí.

Esto, que en España aún se hace tímidamente, acerca al artista, genera un vínculo especial con el seguidor y crea comunidad. Los fans se sienten únicos, cercanos e incluso queridos por la celebridad. Y esta cercanía con contacto visual directo no compite con la frialdad de las redes sociales.

Ediciones especiales, vinilos, cassettes, contenidos exclusivos de pago, encuentros en persona… esto es el futuro, y el presente, y podríamos extrapolarlo a otros ámbitos como el de la televisión. ¿La clave del éxito de Jorge Javier Vázquez en el teatro? Además de que la obra es buena, que la gente que está habituada a verlo desde casa se siente exclusiva haciendo contacto visual con él.