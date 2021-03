Reclamando al pasado

Hoy es uno de esos días en los que me siento melancólico, en los que echo de menos, en los que me pregunto dónde quedaron los recuerdos del pasado, las noticias de antaño y las músicas y artistas que nos hicieron bailar y vibrar. Con esto no quiero decir que vaya a escribir sobre David Civera, pero Miley Cyrus me ha hecho recapacitar sobre mi hoy y mi ayer.

Con toda la que hay liada con el tema de Rocío Carrasco… yo me pregunto: ¿No queremos todos que nos devuelvan parte de nuestro pasado? Es como cuando el Guernica de Picasso tardó 44 años en regresar a España. En algún momento, necesitamos que nuestro pasado vuelva para revivirlo, para reconciliarnos o para aclarar malos entendidos que sirvan para reforzar los cimientos de un presente con vistas al futuro. A Miley Cyrus le ha ocurrido con Hannah Montana.

"Su extensa misiva me ha emocionado y me ha hecho pensar en lo importante que es detenernos de vez en cuando para echar la vista atrás"

Para celebrar el 15 aniversario de la famosa serie de Disney Channel, Miley Cyrus le ha escrito una emotiva carta a Hannah, el personaje al que dio vida durante seis años. "Tuviste más de mi identidad entre guantes que yo en mis propias manos" escribía Cyrus, y añadía: "Fuiste como un cohete que me llevó a la Luna y nunca me devolvió al suelo. No pasa un día en el que no olvide de dónde vengo".

Su extensa misiva me ha emocionado y me ha hecho pensar en lo importante que es detenernos de vez en cuando para echar la vista atrás y ver todo lo que hemos conseguido. Artistas como Justin Bieber o Demi Lovato son buenos ejemplos de estas reflexiones, pero también lo somos nosotros mismos con nuestras mundanas vidas. Otros como Anahí, la cantante mexicana componente del grupo RBD, también han hablado recientemente sobre su pasado de un modo más que sanador, y yo solo espero que Enrique Iglesias lo haga y que Sonia y Selena se reconcilien para volver a bailar con ellas toda la noche.