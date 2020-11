Quien se pone... ¿se expone?

Me resulta bastante duro escribir sobre esto pero tengo la necesidad de hacerlo y, además, espero que sirva de algo: para concienciar y hacer pensar antes de escribir y publicar.

Estoy cansado de ver en las redes sociales brutales críticas hacia artistas. Comentarios anónimos que sus autores, ocultos tras la foto de un huevo, publican en internet (generalmente en Twitter). En estos microrrelatos de odio y rabia se despelleja a cantantes (y demás) por su apariencia, vida privada, o cualquier otra cosa susceptible de ser comentada.

Estas semanas, estoy viendo como se está criticando mucho, y muy por encima de lo normal, a una artista patria: que si sus fotos en Instagram están demasiado retocadas, que si sube una imagen de su escote para llamar la atención, que si está acabada, que si está mal... ¿somos conscientes de que detrás de cada artista hay una persona?

El detonante de mi reflexión de hoy es lo que ha ocurrido con Little Mix, la exitosa girlband inglesa: durante la promoción de su recién estrenado nuevo disco, Jesy Nelson ha abandonado temporalmente el grupo y... no me extraña. El precio de la fama, a veces, es muy alto y ella nunca ha llevado nada bien lo de sentirse juzgada.

En el documental que hizo para la BBC hace poco más de un año, Jesy habló de los graves problemas que ha sufrido para ayudar a concienciar a la sociedad sobre la imagen corporal, la salud mental y los abusos online. Contó como todos los comentarios que recibía sobre su peso derivaron en una depresión y en un intento de suicidio. Y es que, insisto: ¿somos conscientes de que detrás de cada artista hay una persona?

Yo soy el primero que critica, comenta y juzga pero me comprometo a pensármelo dos y tres veces más antes de hacerlo. Hay límites que jamás deberían pasarse.