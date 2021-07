¡Qué calores!

Soy una persona positiva. Eso es lo que dicen. Siempre intento sonreír, dar lo mejor de mí mismo en el trabajo y fuera de él, en las redes y en mi vida privada, en todas partes y a todos… Pero hay veces que me entran unos calores cuando veo, leo, oigo o intuyo cosas que me desquician. ¡Se me llevan los demonios!

No es la primera vez que en este espacio hablo sobre lo polarizada que está la sociedad en estos momentos, sobre el hartazgo que tenemos con todo lo relacionado con la pandemia, sobre la porquería que consumimos en televisión haciéndonos cómplices de los más repugnantes seres que han acampado a sus anchas en ella, sobre el odio en las redes, sobre la violencia en las calles… ¿Qué nos pasa?

"Septiembre será el inicio de un nuevo curso y yo solo pido que se enfríen un poco los ánimos. Que hagamos más el amor y menos la guerra"

Estoy de acuerdo con eso de que están siendo unos días calurosos y con que este verano las temperaturas están on fire, pero… ¿¡es posible que estemos tan quemados?!

Las redes sociales son el espejo del alma de muchos y son muchos los que tienen almas achicharradas: si Natalia y Chenoa sacan una canción juntas para hacernos bailar este verano, las criticamos hasta el block porque no es lo que esperamos. Si a Lola Índigo le ofrecen doblar a un personaje en Space Jam, la cancelamos porque le ha robado el trabajo a una actriz de doblaje y vamos a la yugular de todo aquel al que no le disguste su voz. Si un artista quiere salir del armario en una entrevista sincera, le impedimos que viva con libertad vetando desde su equipo cualquier tema relacionado con su sexualidad. Insisto: ¿qué nos pasa? Me entran unos calores…

Agosto ya está aquí y quien más, quien menos tendrá tiempo para descansar, desconectar y, en el mejor de los casos, reflexionar. Septiembre será el inicio de un nuevo curso y yo solo pido que se enfríen un poco los ánimos. Que hagamos más el amor y menos la guerra. Que nos olvidemos de odiar y nos centremos en disfrutar.