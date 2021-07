Esta semana la vida me ha hecho reflexionar bastante. Esta semana he perdido a un amigo muy especial, a un ser único que amaba la música por encima de todas las cosas y que me enseñó mucho sobre el trabajo en equipo. Al margen de la vida (y la muerte), hoy quiero comentar lo importante que es para un artista, una canción o un disco el equipo que se encuentra detrás de su éxito.

Suelen ser tres minutos de tema los que nos comemos, o no, sin pensar en nada más que eso, en un entretenimiento que no dura más que una canción, pero detrás de esas melodías, esos instrumentos, esas letras cantadas y detrás de todo lo que las acompaña hay muchas personas, y grandes profesionales haciendo un trabajo fantástico para que lo consumamos y nos mueva por dentro.

Desde estas líneas me gustaría homenajear a todos aquellos que se dedican al mundo de la música detrás de los micrófonos, sobre los escenarios pero donde el foco no alumbra, en el backstage, en las oficinas de una emisora de radio… Quisiera poner en valor a todos esos sólidos equipos que trabajan incesablemente para que nosotros disfrutemos bailando y cantando. A todos los que generan un buen ambiente de trabajo que, aunque no vemos, sentimos porque se traduce en música y buenos momentos.

Hoy me acuerdo de quienes deciden qué canciones suenan en las radios, de quienes deciden qué voces escuchamos, de quienes apoyan y acompañan a los artistas en sus carreras, de todos aquellos que hacen que la vida sea mejor y mucho más bonita gracias a las canciones que hacen y eligen para nosotros y nuestro disfrute. Si he conseguido que tú también te acuerdes de ellos, o que simplemente pienses en su existencia… misión cumplida.

Esta semana la música llora por Carlos, por Charlie: un chico 10… por cuatro. El alma de la radio. 100% música. Te echamos de menos con cada canción.