Puede que hoy esté un poco en modo Grinch, pero no puedo engañarme: estoy hasta las narices del Resistiré sonando cada segundo y en cada rincón.

El confinamiento está haciendo sus efectos, y eso que yo soy de los que sale de casa para ir a trabajar... Lo que menos estoy soportando son los ‘minutos musicales’.

Los primeros días me encantaba ver a la gente saliendo a sus balcones, me emocionaba el momento de los aplausos e incluso me animaba a bailar cuando algún vecino ponía música a todo volumen en la plaza a la que dan mis ventanas. En mis redes sociales compartía vídeos de comunidades vecinales haciendo auténticos flashmobs y las actuaciones y composiciones de muchos y variados artistas animándonos el encierro. Ahora... estoy harto. Solo veo ganas de dar que hablar y de autopromoción.

Hace un par de días un amigo compartió conmigo el vídeo de alguien a quien conocemos. En este vídeo se le podía ver y escuchar haciendo el ridículo tratando cantar y bailar una ‘canción del verano’ desde el balcón de su casa. ¿A qué vecino pretendía entretener o animar con semejante espectáculo bochornoso?

"No entiendo a la gente que busca a la desesperada su minuto de gloria o vídeo viral"

Lo que están haciendo artistas como Ruth Lorenzo (que salió a su balcón puntualmente para cantar), Pablo Alborán y Manu Carrasco (que han publicado canciones cuyos beneficios serán destinados a la lucha contra el coronavirus), Lucía Gil (que escribió un himno honesto y sincero desde sus entrañas) y tantos otros artistas anónimos me parece perfecto y de agradecer. A quien no entiendo es a la gente que busca a la desesperada su minuto de gloria o vídeo viral. Lo poco gusta y lo mucho cansa y, por cierto, los que ahora son llamados héroes, antes también lo eran.