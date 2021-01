La piadosa mentira de un 'playback' bien hecho

Me voy a meter en un jardín… me inquieta mucho el tema del playback: a muchos les molesta, a montones de personas les ofende y a mí, no me importa demasiado dependiendo de cómo sea justificado.

Partamos de la base de que nada es comparable con la música en directo. Nada te puede erizar tanto el vello como escuchar a un buen músico interpretar ante tus ojos una buena partitura o ver como tu cantante favorita se desgañita y lo da todo para hacer una interpretación impecable jugándoselo todo a una carta. Nada es comparable a esto: no se puede comparar a Mónica Naranjo o a Céline Dion en un teatro y en riguroso directo con un concierto lleno de fuegos artificiales y ‘trucos’ como los de Katy Perry o Lady Gaga.

Dejando esta clara esta parte, entremos al jardín: ¿Por qué a la gente le molesta tanto que Jennifer Lopez haya hecho playback en el acto de toma de posesión de Biden y Kamala Harris en Washington? No lo entiendo. ¿Querían ver un recital o un espectáculo?

Que un cantante que sabe cantar, que puede cantar y que canta bien en directo, haga playback en un momento determinado para asegurarse de que en un acto histórico todo va a ser perfecto… no me parece mal. Distinto sería que Jennifer Lopez hubiese ‘cantado’ con la voz de otra persona en plan Milli Vanilli.

Igual que cuando voy a ver un espectáculo de magia quiero que me hagan soñar, cuando veo un superconcierto o una actuación épica tampoco quiero que me desvelen los trucos. ¡Qué más me da que JLo haya cantado en playback si lo más importante de todo lo que hizo fue el mensaje de respeto, unidad e igualdad que mandó al mundo!

¿Hubiese preferido verla cantar en directo? Sí. ¿Eran mayores los riesgos que los beneficios? También. Siento que el playback está denostado y pienso que hacerlo bien es un arte que debe ser valorado. Bravo JLo.