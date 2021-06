¡Pereza de Orgullo!

Pereza de la buena porque parece que no sirve de mucho. Estamos en el año 2021, es el mes del Orgullo y todavía, a estas alturas de la película, tenemos que ver en los medios noticias sobre agresiones y discriminaciones con la orientación sexual como protagonista: en Basauri, hace unos días, a un chico de 23 años le atacaron 13 idiotas asalvajados al grito de "maricón de mierda". ¡Es agotador!

Hoy, en la calle, he escuchado a un chaval de unos 15 años insultando a un compañero de clase a la salida del instituto. "Maricón", le ha voceado, y nadie ha hecho nada. Nadie se lo ha recriminado y yo… tampoco. ¿Qué podemos hacer cuando en pleno 2021 lo de ‘maricón’ se sigue utilizando como un insulto?

Cuando llega junio, importantes marcas nacionales e internacionales se dedican a cambiar sus imágenes en Twitter por logotipos con las letras de colores. Tiñen de arcoíris sus fotografías, y esto me agota. Me cansa y me desespera porque veo que, año tras año, muchos se aprovechan del sufrimiento de millones de personas para hacer caja y limpiar su imagen. ¿Qué ocurre cuando llega julio? ¡Que todo sigue igual y que sus cambios cromáticos no han servido de nada! ¡No se ataja el problema de raíz!

Cada día me preocupa más la involución de nuestro país en lo que a la lucha por la igualdad se refiere. ¿Tendrán algo que ver los extremos políticos o los fallos en el sistema educativo? No tengo ni idea, pero estoy convencido de que tenemos un problema y de que no lo estamos sabiendo solucionar. Y os lo digo yo, que he crecido escuchando en las verbenas una canción que corea "maricón el que no bote". ¿Qué hacía yo? Botar y seguir interpretando un papel.

El cambio hay que hacerlo desde abajo, hay que educar y recriminar al que no sepa respetar. Hay que amar, ser amados y hay que hacerlo con orgullo.