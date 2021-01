El pentagrama de 2021

Nueva hoja en blanco. ¿Qué nos depara el nuevo año en lo que a la música se refiere? Venimos de una etapa dura y partimos de cero con una industria más que castigada por la pandemia pero… no todo son malas noticias. 2020 nos ha dejado cosas muy interesantes como las que han venido por parte de BTS, Lady Gaga, Melanie C, Pablo Alborán o Ariana Grande y nos ha demostrado que con trabajo y talento se puede.

Después de una dura campaña navideña donde en las grandes superficies hemos visto a la venta discos publicados hace meses por tan solo un euro, nos comunican que los Grammy se aplazan hasta marzo. Parálisis: el invierno es para la música un remanso de paz que solo se ve alterado por el empujón en ventas que una celebración tan relevante les da a los artistas, así que… el año comienza regulero y con retrasos pero la música lo salvará.

¿Qué pasará en 2021? Durante estos meses nos iremos de concierto con Dua Lipa, Elton John, La Oreja de Van Gogh o Aerosmith. Blas Cantó podría ganar muy merecidamente Eurovisión y es muy probable que si las vacunas hacen su efecto, los festivales llenen de decibelios los periodos de más calor.

Tras la salida de Jesy Nelson del grupo, asistiremos a la consolidación de Little Mix como trío, leeremos críticas 'puretas' sobre el álbum de Miley Cyrus con versiones de Metallica, veremos desde la trinchera la absurda guerra entre los lanzamientos de los ex One Direction Zayn y Harry Styles y esperaremos con ganas lo nuevo de Rihanna, Drake, Adele y Lana del Rey. Seguiremos con orgullo todo lo que haga Rosalía, soñaremos con que Victoria vuelva a los escenarios con las Spice Girls y, por supuesto, compraremos muchas cintas de casete y vinilos aunque nuestros viejos reproductores se escuchen fatal.