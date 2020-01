Nuevo género musical: el criticón

Hoy vengo a poner a ‘caer de un burro’ a aquellos que critican. A los que se pasan, a los que contribuyen a que el dicho "el que se pone, se expone" haga de ‘ponerse’ una práctica de alto riesgo. Soy un gran seguidor de OTy me molesta ver en las redes sociales la gran cantidad de odio que despiertan algunos concursantes entre los tuiteros. Es cierto que los comportamientos de Eli no son los más adecuados y que tiene unas formas demasiado rudas para tratar a sus compañeros, pero… ¿se merece tanto odio? ¿Alguien se ha parado a pensar en el momento personal por el que podría estar pasando?

Otro de los eventos musicales más incendiarios de estos días ha sido la gala de los Premios Odeón de la música. El pasado lunes, todos eran directores de galas de televisión y expertos musicales en Twitter. ¿Por qué no en vez de centrarnos en los errores nos fijamos más en que, por fin, tenemos de vuelta unos premios musicales en condiciones en España? Hubo fallos, pero también una gran congregación de artistas hispanos en una gran fiesta que llevaba años sin celebrarse sin el amparo de una marca de radio. Fue mejorable, pero se merecen un voto de confianza.

Con los artistas ocurre lo mismo. Esta semana se ha filtrado el nuevo single de Lady Gaga y le han dado hasta en el carnet de identidad. A mí me gusta. Enrique Iglesias es uno de los artistas más internacionales y nunca fue profeta en su tierra. A mí, también me gusta. Mónica Naranjo se tuvo que marchar a México. ¿Qué nos pasa en España? ¿Por qué nos gusta tanto despellejar y tan poco valorar lo nuestro? A veces me quejo de que no tenemos estrellas de las de verdad, pero otras pienso que quizás yo también contribuyo a eso de Criticar por criticar, como dirían los de Fangoria.