Ayer escribí en mi blog sobre la entrevista que David Broncano le hizo a Mónica Naranjo en La Resistencia. En ella, además de vivir algún que otro momento cómicamente incómodo por eso de que Broncano no se prepara sus entrevistas, pude escuchar al presentador cantando (o berreando) la mítica canción de Dirty Dancing. Por un momento pensé: "Aunque cante fatal, si Broncano saca un temazo seguro que lo peta". Y sí, es muy probable que así fuese, pero ¿puede todo el mundo sacar un single?

Recientemente también he visto que Gianmarco, el ex de Adara, iba a sacar una canción con su correspondiente videoclip. ¿Qué pretende con esto? ¿Desbancar a Rosalía? No. No nos llevemos las manos a la cabeza con este tipo de pseudoproductos musicales porque lo único que buscan es que la discoteca de turno tenga un motivo más para que el famosillo del momento vaya a su garito con la intención de hacer algo más que beber copas gratis y hacerse cientos de fotos con sus jóvenes seguidores. No son cantantes, no pueden cantar y jamás llegarán a nada musicalmente hablando si es que no tienen talento.

"En la música, como pasa con la comida, también hay basura. Te la comes, te sacia y hasta ‘nunki'"

Tengo un montón de amigos cantantes, muchos y muy buenos, conocidos que una y otra vez intentan –sin éxito en la mayor parte de los casos– hacerse un hueco en el mundo de la música y que sufren y padecen con cada uno de los temas que publican los Kikos, las Ylenias o los personajes del reality de turno, de los que solo salvo a Omar Montes, que, pese a no tener voz, es uno de los artistas más exitosos de nuestro país gracias a sus impecables producciones y al Autotune.

Puedo comprender las críticas que tanto abundan en las redes sociales cada vez que uno de estos se vende como cantante, pero no os preocupéis, de verdad: en la música, como pasa con la comida, también hay basura. Te la comes, te sacia y hasta ‘nunki’. Sigamos disfrutando de la música, de los guilty pleasures y de lo que verdaderamente es arte, de la buena música. Pero, sobre todo, aprendamos a diferenciarla.