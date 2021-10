Música solo para ricos

Desde que el Gobierno español anunció la creación de un bono cultural de 400 euros para los jóvenes que cumplan 18 años, se ha hablado y debatido mucho sobre el tema. Pese a que más de la mitad de la población que ha participado en una encuesta realizada por el Instituto DYM piensa que se trata de una medida electoralista, yo creo que nunca está de más apoyar la cultura en todos sus campos.

Ayer por la mañana estuve a punto de cometer una estupidez. Al despertar me llegó un email: "Aquí está tu link para comprar las entradas para el concierto de Adele en Hyde Park". Me hicieron sentir especial por el hecho de tener un link y más por ir ganando posiciones en una cola virtual en la que llegué a ver a casi 130.000 personas conectadas al mismo tiempo para comprar entradas para el regreso de Adele a los escenarios. Cuando llegó el momento de la compra… ¿325 euros por entrada? ¿106 euros por la más barata con ridícula visibilidad? ¡Estamos un poco ‘loquis’!

Hay artistas y espectáculos que merecen mucho la pena, pero me fastidia que no todo el mundo se los pueda permitir. Nos llenamos la boca de decir que en España no tenemos nada que envidiar a los musicales de Broadway o el West End, pero ¿de qué nos sirve tener grandes propuestas musicales si los precios de sus entradas son tan elevados que las familias tienen que hacer un gran esfuerzo para comprarlas?

Pienso que, en estos tiempos de incertidumbre, sería muchísimo mejor llenar los teatros y los conciertos de personas, aplausos y felicidad que ver los patios de butacas medio vacíos. Ojalá encontrásemos el modo de animar a la gente a comprar música, discos, vinilos, libros… y de no hacerles sentir que están pagando más de lo que valen.

Como coleccionista de CD y vinilos, otro día os contaré lo imposible que se ha hecho comprar discos en el Reino Unido desde el brexit. ¡Malditos costes aduaneros!