La nueva temporada teatral en nuestro país está que echa chispas. Hay una cantidad impresionante de obras de teatro, de propuestas variopintas y de musicales.

Si bien es cierto que la Gran Vía de Madrid sigue siendo el epicentro de los musicales patrios, también en Barcelona, con Fama, Billy Elliot, Cantando bajo la lluvia, El guardaespaldas… o en Málaga, con Company, el nuevo musical de Antonio Banderas, están ofreciendo a los espectadores unos fantásticos espectáculos.

En Madrid, en el año 2018 se registraron más del 33% de todos los espectáculos teatrales del país y, en cuanto al teatro musical, antes de la pandemia, en el año 2019 más de un millón y medio de espectadores asistieron a ver musicales en la capital, logrando para este género una facturación de casi 110 millones de euros.

Con estas cifras es normal que desde las instituciones se apoye al teatro musical y que se presente Madrid como la gran capital de los musicales en castellano pero… ¿no hay demasiados?

Tenemos ofertas de un gran nivel: El siempre exitoso El rey león, el infalible y renovado Grease, que cuenta con un elenco jovencísimo, enérgico y tremendamente preparado, el mágico Ghost, con Bustamante y Ricky Merino (quien tras su paso por OT, seguro se hará un merecido hueco en los musicales), el irreverente The hole X, el divertido Kinky Boots, Tina, We will rock you, A chorus line, el Golfus de Roma de Carlos Latre con la deliciosa Ana San Martín, The Full Monty, La llamada, el homenaje Cruz de navajas, El médico…

Espectáculos con grandes profesionales, con brillantes escenografías, con una calidad fantástica pero… ¿con suficiente público para ir a verlos? Hay mucho musical… y poco público que se pueda permitir ir a varios. Ojalá esto no parezca Los juegos del hambre, ojalá las butacas se llenen y los teatros resuenen con aplausos. Depende de nosotros.