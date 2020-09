¡Menudos sinvergüenzas!

Vengo hoy tan calentito que por el titular podríais pensar que esta columna la ha escrito la mismísima Encarna Sánchez, el azote de las ondas. Hoy quiero hablar de una de las preocupaciones que más me inquietan (y no son pocas).

Durante estas semanas he leído varias noticias que me han dejado estupefacto: por un lado, me entero de que tienen que desalojar una conocida sala de fiestas porque la gente estaba bailando apelotonada en la pista, y sin mascarillas, al ritmo de la música del DJ de turno. Leo también que en el Teatro Real se programa una función teatral vendiéndose butacas en el gallinero sin respetar la distancia interpersonal recomendada en época de pandemia... ¿Qué nos pasa? ¿Estamos tontos o qué nos pasa?

Marta Valverde lleva toda la vida trabajando y ha protagonizado musicales como Mamma Mia! o Chicago. Estos días, me contaba emocionada cómo estaba afrontando su vuelta a los escenarios después de meses en su casa. Ahora mismo está haciendo el musical de Annie y también el de Jekyll & Hyde (que está este finde en los Teatros del Canal de Madrid), y me decía que para que se puedan llevar a cabo, además de que los actores han reducido sus cachés, las producciones han tenido que ‘ajustarse el cinturón’ para subsistir en la nueva normalidad en lo que a aforos y medidas de seguridad respecta.

Los teatros, los promotores, los artistas, los músicos y todos los que viven del negocio de la cultura, que da de comer a tantas y tantas familias en nuestro país, están esforzándose por hacer realidad eso de show must go on. Con esfuerzo y lágrimas están abriendo y nosotros tenemos que ir, pero siendo responsables. Vayamos sin miedo a los teatros, a los cines y a los conciertos, pero no nos carguemos el trabajo de miles de españoles que viven de hacernos felices. La cultura es segura, nuestra irresponsabilidad, no.