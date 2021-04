Menudo sinsentido

Son varias las veces que en este espacio he hablado sobre el pasado, la nostalgia y el pensamiento, demasiado generalizado, de que lo vivido siempre fue mejor. La pandemia, el confinamiento y la necesidad de recordar vivencias felices nos han llevado a asistir a un revival musical, cuanto menos, sorprendente. ¿No os pasa que os entran ganas de ir a un concierto de El canto del loco o que os apetece bailar en las fiestas del pueblo el Sueño su boca de Raúl? A mí sí, pero de eso a que queramos resucitar a todas las viejas glorias del pasado… va un trecho.

Las Pussycat Dolls vuelven, el "yo quiero bailar toda la noche" vuelve, las chicas de Popstars vuelven y, en cualquier momento, hasta King África podría regresar a hacer música. Pero, ¿alguien les ha pedido que vuelvan? Ella baila sola vuelve y, aunque en absoluto me esperaba su regreso después de lo polémica que fue su separación, me parece una fantástica noticia… con matices: regresar sin reconciliarse es una falta de respeto a sus fans y, además, supone perder una gran oportunidad para generar titulares.

Han pasado 20 años desde que Marta y Marilia decidieron poner fin a su relación laboral. Como legado, nos dejaron tres discos fantásticos, un estilo propio, armonías preciosas y unas canciones que se convirtieron en clásicos desde la primera escucha. Su regreso me parece de lo más interesante del año, pero creo que deberían darnos una explicación. Esto es como cuando tu amigo lo deja con su pareja, la pone verde y después vuelven. Pues mira, ahora no pretendas que la mire con los mismos ojos.

Me ocurre lo mismo con Ella baila sola. No me creo su vuelta, si no es por vocación. No creo en su regreso sin dar una explicación a sus fans. Callarían tantas bocas, tendrían tanta publicidad… Seguimos sin saber hacer marketing musical.