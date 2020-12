A mí (también) me gustan mayores

"Canto en la calle para poder comer", decía anoche Naida en el estreno de La voz senior. Sus palabras terriblemente sinceras, duras y emocionantes me han hecho pensar, reflexionar y detenerme a analizar una situación que ocurre pero que pasa desapercibida.

¿Qué ocurre con los cantantes mayores cuando los focos ya no quieren iluminarles? En la música, el continuo reciclaje generacional y la no aceptación de la edad son tremendos.

"Continuamente limitamos la capacidad de soñar de las personas basándonos en la edad"

En Dando la nota, el blog que escribo en la web de este periódico, he compartido mis impresiones sobre los gallos que suelta la tonadillera más famosa de España o los tremendos alaridos con los que la reina de la Navidad nos ha felicitado las fiestas, y hoy, me siento culpable: no puedo pretender que Mariah Carey cante con la mista afinación que lo hacía cuando tenía 19 años y es tremendamente injusto hacer comparaciones con lo que algún día fue.

La música son modas, tendencias, nuevas influencias y sabia nueva, pero también son grandes estrellas e ídolos de masas que ya no llenan conciertos y cantantes que tuvieron varios clubs de fans y a los que en la actualidad sus articulaciones no les permiten darlo todo sobre los escenarios.

Siento que, en muchas ocasiones, relegamos a nuestros cantantes y músicos a pasearse por los platós de televisión para contar sus batallitas o miserias. Creo que no prestamos atención a lo que fueron y pienso que continuamente limitamos la capacidad de soñar de las personas basándonos en la edad.

Por esto, aplaudo a La voz senior y a todos esos artistas que ya entrados en años siguen ilusionados con seguir actuando, por seguir cantando adaptándose a sus realidades, reinventándose y luchando por conservar el cariño que algún día les dimos. Desde Leticia Sabater a Karina pasando por Massiel o Miguel Bosé. Todos merecen el sitio que por estúpidos solo les estamos dando a algunos.