La reina de la Navidad

Llega mi época favorita del año: llega la Navidad y con ella la música, la alegría impostada, la felicidad consumista y los villancicos. Este año un montón de artistas han lanzado sus canciones navideñas. Nombres como los Jonas Brothers, Katy Perry o Taylor Swift han estrenado sus villancicos, y otros como Robbie Williams o Emma Bunton (la rubia de las Spice Girls) se han venido tan arriba que han hecho un disco completo y un concierto especial dedicado a estas fechas.

En España la cosa es diferente y es que… nos faltan divas y estrellas de esas que son inalcanzables. Nos faltan artistas que le canten a la Navidad porque… más allá del incombustible Raphael y su ‘tamborilero’ ¿Qué cantantes patrios nos deleitan con villancicos? Señores, ¡pónganse las pilas!

Quien sí ha hecho su agosto, en pleno diciembre, ha sido la verdadera reina de la Navidad: Mariah Carey. Desde que las luces brillan en las calles, el All I Want For Christmas Is You de la Carey no para de sonar en todas partes. Las reproducciones en las plataformas de streaming no dejan de crecer y las ediciones especiales del single también han contribuido a su éxito. Algunas incluso se han vendido firmadas a través de la web de la artista (lo confieso, compré una).

25 años después del lanzamiento de la archiconocida canción, Mariah ha logrado convertirse en el número uno de la lista de éxitos más importante de EE UU. ¿Qué tiene la Carey que no tengan los demás? Una vez más… la combinación perfecta entre un hitazo y una campaña de marketing que dura ya 25 años. «We did it» escribía Mariah Carey en Twitter al recibir la noticia de que era número uno. ¿Para cuándo nosotros? ¿Habrá en 2020 un villancico de Rosalía? Feliz Navidad.