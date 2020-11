Homofobia musical

Estoy harto de las tonterías de algunos ‘twitontos’ expertos en polemizar gratuitamente a costa de los demás, de su trabajo, de su talento y de sus sentimientos. En un mundo pendiente de la no reelección de Trump ya no me resulta novedoso ver ataques, directos o indirectos, contra alguien por su condición sexual.

Esta semana se ha publicado una entrevista con un artista abiertamente homosexual y ha levantado unas cuantas ampollas. La polémica ha surgido en Twitter después de que este cantante, de más que demostrado talento y profesionalidad, dijese que el hecho de ser abiertamente gay le había perjudicado en su carrera musical. Ha sentado fatal.

¿Es casualidad que la música de Pablo Alborán esté dejando de gustar tanto después de su salida del armario?

Comentarios del estilo "tú no triunfas porque no tienes talento", "tu música es mala" o "estás ahí por amiguismo" son algunas de las cosas que esta semana ha podido leer sobre sí mismo simplemente por responder con honestidad a una pregunta. ¡Sorpresa! La inmensa mayoría de las personas que comentaban en su contra lucían en su perfil la bandera arcoíris.

Podemos opinar, comentar y comprar o no música, pero lo del odio en las redes está desmadrado y… ¿qué queréis que os diga? Pienso que el colectivo LGTBIQ+ se hace flaco favor a sí mismo. Como dije en Twitter, veo mucha envidia de artista frustrado que, en realidad, también es homofobia, porque si el cantante en cuestión fuese hetero o una diva del pop de estas petardas que tanto nos gustan, la mayor parte de los que comentaban criticándole estarían chorreando en sus conciertos.

Y hablando de homofobia y música… ¿Es casualidad que se haya retrasado el lanzamiento del nuevo disco de Pablo Alborán? ¿Es casualidad que se haya retrasado después de que sus dos últimos singles no hayan funcionado tan bien como se esperaba? ¿Es casualidad que su música esté dejando de gustar tanto después de su salida del armario? Casualidades y homofobia. ¡Queda taaaaaanto por hacer!