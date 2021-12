Hasta luego, Serrat

Es imposible no tener un montón de canciones de Serrat en la cabeza. No es que yo sea muy de pop español, pero sé reconocer cuando un artista es grande, enorme y un mito: Serrat es todo eso y mucho más. ¡No puede ser que se despida!

Coincidí con él hace no mucho tiempo en un evento en el Instituto Cervantes y todo, absolutamente todo lo que le rodea, es mágico. Menudo aplomo, menuda simpatía, menuda normalidad, a veces tan poco presente en las celebridades…

Nos queda un año del Serrat artista, un año de Joan Manuel sobre los escenarios y seguro que nos sabrá a poco. Con 77 años más que bien llevados, Serrat, acaba de anunciar que en diciembre de 2022 y después de una larga gira, que comenzará en Nueva York en el mes de abril y que terminará en el Palau Sant Jordi de Barcelona, se despedirá de su público por todo lo alto.

En una entrevista de los compañeros de El País, el de Mediterráneo dijo: "He decidido despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga". Cuánto se agradece el gesto… y cuánto nos ha hecho reflexionar a muchos la soledad de la pandemia. Una retirada a tiempo siempre es una victoria y, al igual que comenté cuando asistí a la despedida de Concha Velasco de las tablas del teatro, aunque cueste despedirse, hay que aprender a decir adiós.

Hoy puede ser un gran día, mañana también. Duro con él. Gracias, Serrat.

Como seguidores, aficionados o fans, estas cosas nos cuestan. No quiero ni pensar en el día que las Spice se retiren de verdad… A veces asimilarlo es complicado, pero tenemos que entender que nuestros artistas también se cansan, se agotan y se jubilan. ¿O preferiríamos verlos agotados sobre un escenario? No seamos egoístas. Serrat y sus canciones perdurarán: Desde Mediterráneo, hasta El titiritero, pasando por Penélope, la eterna Lucía o la fantástica Hoy puede ser un gran día.

