¡Por fin se ha acabado la Navidad menos Navidad de mi vida! Es mi época favorita del año y mi momento preferido para pasarlo en familia, con amigos, cantando, bailando y regalando… pero este año ha sido diferente: he estado solo.

Desde que el 3 de enero estrené en el Espacio Delicias de Madrid un espectáculo musical llamado Madrid Circus Festival (bajaremos el telón el domingo, así que aún estás a tiempo de venir), sabía que esta Navidad, en la que afortunadamente me tocaba trabajar, iba a ser muy distinta, pero jamás conté con lo que la enésima mutación del coronavirus nos tenía preparado. Ómicron y la sexta ola han marcado mi Navidad pero, por suerte, todo mi entorno está bien, con leves síntomas, o como yo, resistiendo a un contagio que parecía inevitable.

He cambiado Logroño por Madrid y a mi familia por la soledad de mi estudio en el centro de la ciudad para evitar viajar y correr riesgos innecesarios. Pero el hecho de comer solo en Año Nuevo, el momento de abrir solo los regalos de los Reyes y hacer la digestión de Nochebuena en soledad ha hecho que el Grinch que llevo dentro salga un poco a pasear: ni las inocentadas me han hecho gracia.

Mi carta a Papá Noel y los Reyes Magos para el año que viene va a estar llena de cosas que me gustaría cambiar de cara a la próxima Navidad: quiero que los juguetes no tengan que hacer huelga para reivindicar que no son de niño o de niña, me gustaría que todos entendiésemos que pintar de negro a un blanco (aunque sea con buena voluntad) no es lo más adecuado, y me encantaría que aprendiésemos que el mejor regalo es pasar tiempo juntos. Además de esto… ¿Podrían nuestros artistas hacer villancicos chulos? No ha habido nada igual desde el En Navidad de Rosana y los triunfitos de OT1. Aitana, ¿para cuándo tu All I want for Christmas is you patrio?