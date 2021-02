No me gustaría alarmarles ni tampoco sembrar el pánico en un sector que ya está tocado, dolido o incluso enfermo, pero en las próximas líneas quisiera, desde mi humilde punto de vista como desentendido en todo, comentarles mi visión sobre una peligrosa enfermedad que he diagnosticado a unos cuantos de esos que son más de cuentos que de cuantos. Quiero hablar de la ‘entendinitis’. No existe, pero espero que me entiendan.

Las redes sociales son clave en el mundo actual, una noticia no se entiende sin ellas, una marca tampoco, un lanzamiento musical… menos, pero en las redes hay muchas opiniones. Quizás demasiadas.

Desde que Twitter llegó a nuestras vidas, fuimos muchos los que nos sentimos con la capacidad, el derecho y la necesidad de opinar. Nuestras opiniones, que hasta ese momento solo eran relevantes en nuestras casas, en nuestros grupos de amigos o, con suerte, en nuestro muro de Facebook, se exponen de una forma más que abierta al mundo alimentando nuestros egos a base de retuits fáciles o likes. Es innegable que la aprobación social nos gusta, pero también nos va lo de crear gurús de medio pelo.

Tras más de diez años de tuits me he dado cuenta del daño que la ‘entendinitis’ puede hacer a la música: leo opiniones de entendidos en la materia que sientan cátedra avalados por años de retuits y pienso: "¿Es esto un reflejo de la realidad o estamos dándole voz a cualquiera?".

Cantantes, músicos y demás (porque la ‘entendinitis’ está en todos los sectores), no se tomen demasiado en serio este tipo de comentarios: lo primero porque no suelen ser un reflejo real de lo que piensa la sociedad, y lo segundo porque las opiniones son como los culos: los hay diferentes y para todos los gustos. Ni modas, ni opiniones. Creen con libertad y sean fieles a sus sentimientos artísticos. O no, al final esto solo es mi opinión.