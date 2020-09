¿Os acordáis del efecto 2000? ¿Recordáis todos los problemas que iba a traernos? Con Isabel Pantoja pasa un poco lo mismo: se genera mucho revuelo, parece que dará problemas y luego… no: como la seda.

El efecto Pantoja debe estar en cualquier espectáculo de masas que se precie porque ella y su familia son garantía de revolución y de éxito. Hay tanta gente de su entorno que come gracias a ella, que una amiga mía la compara con Cáritas.

Lo último de la Panto es Idol Kids, y aquí es donde quizás esté patinando un poco. El programa es una maravilla, la edición es fantástica y el casting una auténtica delicia para los espectadores que ven a niños llenos de desparpajo y talento sobre el escenario, pero Isabel se pasa de blanda.

Aunque la Pantoja tiene su carácter, y mucho, en el programa aparece tan tan amigable con los chiquillos que su ‘personaje’ queda totalmente desdibujado. No es que yo quiera ver en ella a la Simon Cowell de esta nuestra patria, que no me importaría, pero es que es tan benévola con los concursantes que muchas veces no es honesta con lo que los espectadores vemos al otro lado de la pantalla.

No me gusta ver que no se moja, no me gusta verla intentando caer bien porque creo que ella debería estar por encima de todo esto: es una gran artista, un referente y alguien sin quien no se podría entender la música de nuestro país, el periodismo de sociedad y el mundo de la televisión y los realities.

Me gustaría que en las próximas entregas la pudiésemos ver más crítica con los niños de Idol Kids porque nadie mejor que ella para aconsejar con honestidad a un joven artista con madera de ídolo. La Pantoja es siempre un must. Ella siempre es bien. Es siempre exceso y cañones para su persona. Por mí, que haga lo que quiera, pero que no deje de hacer cosas.