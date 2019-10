Una dictadura musical

En unos días en los que parece que solo se habla del franquismo y de la dictadura, me gustaría darle un giro de tuerca a este asunto para llevármelo a mi terreno. Si hablase de Franco y de música tendría que hablar de Eurovisión, de Massiel, de Salomé... y contar cómo el dictador utilizó hace ya 50 años el famoso festival de canciones europeas para ganarlo y lavar la cara de España, un país sumido en una dictadura que tuvo que levantar el estado de excepción para albergar el concurso y así poder promocionarse más allá de nuestras fronteras. Massiel se negó a ir al Pardo para cantarle a Franco, ¿pero ahora algún artista sería capaz de luchar contra una dictadura?

La dictadura en 2019 es otra cosa. Hoy la dictadura es internet y, pese a que me permito llamarla dictadura porque es inevitable tener que comulgar con ella, creo que no puede haber nada más democrático que las redes.

Me explico: escucho música desde que tengo uso de razón. La compro, la grabo, la comparto... pero las cosas han cambiado mucho y lo han hecho en muy poco tiempo. Recuerdo cuando hace unos 22 años yo estaba pegado a la radio para oír si, de casualidad, ponían alguno de los nuevos temas de las Spice Girls. Por aquella época también me compraba un montón de revistas para saber y leer sobre música, escuchaba discos recopilatorios gracias a los cuales conocía a nuevos intérpretes y estaba pendiente de la lista de Los 40 Principales para saber quién era el número uno. Hoy la película ha cambiado: los éxitos están en internet.

Si un artista no está en la red, no existe, y si un cantante no tiene miles y miles de visitas en YouTube, no es un éxito por más que las radios, las revistas o los recopilatorios nos quieran hacer creer lo contrario. Internet es un dictadura porque la música depende de él, pero también es democracia porque ya lo tienen más complicado para engañarnos a base de números uno pagados o páginas en revistas pagadas.