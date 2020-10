Deportista y picante

Hace tan solo unos días, una de las artistas que más admiro ha sacado disco: después de años en el mundo del espectáculo y habiendo sobrevivido al éxito más arrollador, a las adicciones y a los problemas mentales, Melanie C, la spice girl deportista, comienza una nueva etapa. El octavo disco en solitario de la británica se llama como ella, Melanie C, y no es casualidad: parece que, por fin, después de años dando tumbos publicando discos más oscuros o musicaleros, Mel C ha encontrado su lugar, su momento y su propio yo.

Una exitosa gira con las Spice y un tour actuando en los principales orgullos LGTBIQ+ del mundo le han servido para reencontrarse, para darnos un álbum fantástico, actual y lleno de personalidad, letras emocionantes y melodías que, como ella, han evolucionado y mejorado con los años.

"Un artista necesita comunicar, transmitir, expresar emociones y hacerlo de una manera brutalmente honesta"

¿Y por qué os cuento esto? Pues porque estoy emocionado, porque, por fin, después de 17 años de éxitos moderados, hoy Melanie C ha vuelto a alcanzar el top 10 en las difíciles listas de éxitos británicas. Porque lo ha hecho como a ella le ha dado la gana, con su propia compañía de discos, trabajando muy duro durante años y rodeándose de un equipo cargado de ganas y emoción. Porque lo hace con un disco lleno de temazos que merecen ser escuchados y que si fuesen cantados por ‘Rihannas’ o ‘Beyonces’, apoyadas por grandes compañías, serían éxitos a nivel internacional.

Qué importante es hacer lo que a uno le viene en gana y cuánto me gusta que los artistas arriesguen para comprometerse con sus seguidores, con sus carreras y con lo que realmente son, y no con lo que otros quieren que sean. Un artista necesita comunicar, transmitir, expresar emociones y hacerlo de una manera brutalmente honesta. Melanie C lo ha hecho y, hoy, su éxito es el de muchos otros que también dieron un golpe sobre la mesa para hacer lo que verdaderamente sentían. Escuchad su disco.