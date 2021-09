¡Qué importante, necesario y bonito es decir adiós! Acostumbrados a los "¡hola!", y a recibir en nuestras vidas a gente nueva, a artistas nuevos que llegan a nuestros oídos para encandilarnos con sus músicas, a actores que brillan en la gran pantalla y también en las portadas de las revistas, a personajes televisivos que nos seducen con su frescura, pero… ¿Sabemos cuándo decirles adiós?

Esta semana he tenido el enorme honor de asistir a la despedida de los escenarios de Concha Velasco. Una mujer que siempre ha estado presente en mi vida. Una show-woman única en España y con la que he crecido amando todo lo que ha hecho en la televisión, la música, el cine y el teatro. Recuerdo eso de la Chica ye-ye y cuando le pedí a mi madre que me llevase al teatro para verla en Hello, Dolly! Fue para mí una salida del armario como artista: "Mamá, (yo también) quiero ser artista".

En ese mismo Teatro Bretón de Logroño, en el que, años más tarde, yo también hice mi sueño realidad debutando en mi tierra como protagonista de un gran musical, esta semana he visto brillar los ojos de Concha Velasco. Su despedida de las tablas fue redonda, emotiva, preciosa y necesaria. Arropada por su hijo Manuel Martínez Velasco, autor de La habitación de María, la obra que ha elegido para su adiós, y entregada a un público que la va a echar muchísimo de menos, Concha dijo ‘hasta luego’ con mucha dignidad.

Aunque cueste despedirse, hay que aprender a decir adiós

Desde entonces he pensado mucho en la importancia de decir adiós y de saber hacerlo. En lo relevante que es dejar lo que no nos llena, en despedirnos de la gente tóxica o de los falsos ídolos que nos rodean, de los proyectos que no van a ninguna parte y también de los artistas que, por diferentes razones ya no están o no quieren estar. Aunque cueste despedirse, hay que aprender a decir adiós.